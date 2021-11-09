Современные технологии и электрокары: какие преображения ждут «Горскую»

В Петербурге на месте бывшей строительной площадки «Горская» планируется создание масштабного инфраструктурного проекта, который объединит инновационный, деловой и туристический кластеры. Он предполагает, что на территории площадью 150 га, которая сейчас, по сути, захламлена, появятся парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, а также благоустроенная портовая набережная и многофункциональные бизнес-объекты. Соглашение о реализации проекта было подписано между компанией «Мегалайн», Агентством стратегических инициатив (АСИ) и администрацией города на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется, что все объекты будут возведены в соответствии с международными экологическими стандартами. Об этом корреспонденту ФАН рассказал заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Эту территорию планируется проектировать с точки зрения международных экологических сертификатов, в первую очередь это LEED и DGNB», — заявил Скачков.

Данные сертификаты подтверждают, что у строений будет высокий экологический статус. Оценка объектов производится с учетом всего жизненного цикла здания и включает более 50 критериев.

Как отметила директор департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза» Анна Прозорова, и объекты, и территорию планируется сделать максимально удобными как для сотрудников, так и для посетителей.

«Мы хотим сделать эту территорию максимально комфортной для нахождения. Для этого будут применены самые современные технологии, в том числе и экологически чистый транспорт, чтобы передвижение по территории было с использованием электрокаров или электросамокатов, например», — пояснила она.

Прозорова также добавила, что нехватка рабочих рук, на которую сейчас жалуются многие строительные компании, не станет препятствием на пути к реализации столь масштабной задачи. «Мегалайн» уже воплотил в жизнь несколько успешных проектов, в том числе и в других регионах России.

«В этом плане компания имеет большой опыт и широкий штат своих профессионалов всех строительных специальностей, которые сейчас работают на крупных федеральных проектах, поэтому проблему нехватки специалистов мы не видим», — пояснила она.

Ранее эксперты высказали мнение, что новый проект «Горская» не только увеличит количество рабочих мест в Петербурге и станет еще одним центром притяжения для его жителей, но и укрепит позиции города на международном туристическом рынке, поскольку сможет принимать гостей круглый год.