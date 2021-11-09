Экс-домработница Пугачевой рассказала о капризном характере внука певицы

Москва, 9 ноября. Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова помогала с воспитанием первого внука артистки Никиты Преснякова. По ее воспоминаниям, мальчик рос очень капризным.

Женщина отметила, что сын Кристины Орбакайте устраивал «сцены», когда не хотел идти спать. Единственным спасением было чтение книг перед сном. Ребенок очень любил это.

Экс-домработница никогда не думала, что Пресняков в итоге займется творческой профессией. Она полагала, что парень станет архитектором.

«Пугачева и Киркоров, когда были в браке, привозили ему разные американские горки с гастролей. Помню, Никита сидит, собирает их. Если что-то не получается, начинает нервничать, но все равно не сдается – продолжает собирать», — сказала Дороднова в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Женщина работала у Пугачевой с 1979 года. Она ушла от певицы в 2005 году, пишет «Вечерняя Москва». Дороднова после развода Примадонны с Филиппом Киркоровым перешла работать к королю эстрады.

Летом этого года стала известна причина увольнения домработницы Киркорова. Артист расстался с помощницей по дому, поскольку она увидела лишнее. При этом знаменитая Люся не намерена раскрывать тайны звезды.