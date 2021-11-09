Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 18:02
17:59
Происшествия
Суд получил материалы дела о хулиганстве в отношении депутата от КПРФ Бондаренко
17:58
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
17:56
Спорт
Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
17:56
Общество
Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи
17:55
Происшествия
В Москве задержали группу лжечиновников из частной юридической фирмы
17:53
Общество
«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
17:51
Общество
Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации
17:50
Шоу-бизнес
«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН
17:50
Общество
Современные технологии и электрокары: какие преображения ждут «Горскую»
17:49
Общество
Магнитоальбом концерта «Кино» и автограф Шевчука выставили на аукцион
Все новости

Экс-домработница Пугачевой рассказала о капризном характере внука певицы
Шоу-бизнес
Экс-домработница Пугачевой рассказала о капризном характере внука певицы
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 9 ноября. Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова помогала с воспитанием первого внука артистки Никиты Преснякова. По ее воспоминаниям, мальчик рос очень капризным.

Женщина отметила, что сын Кристины Орбакайте устраивал «сцены», когда не хотел идти спать. Единственным спасением было чтение книг перед сном. Ребенок очень любил это.

Экс-домработница никогда не думала, что Пресняков в итоге займется творческой профессией. Она полагала, что парень станет архитектором.

«Пугачева и Киркоров, когда были в браке, привозили ему разные американские горки с гастролей. Помню, Никита сидит, собирает их. Если что-то не получается, начинает нервничать, но все равно не сдается – продолжает собирать», — сказала Дороднова в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Женщина работала у Пугачевой с 1979 года. Она ушла от певицы в 2005 году, пишет «Вечерняя Москва». Дороднова после развода Примадонны с Филиппом Киркоровым перешла работать к королю эстрады.

Летом этого года стала известна причина увольнения домработницы Киркорова. Артист расстался с помощницей по дому, поскольку она увидела лишнее. При этом знаменитая Люся не намерена раскрывать тайны звезды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-домработница Пугачевой рассказала о капризном характере внука певицы
пресняков воспитание дороднова
Комментировать