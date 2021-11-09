Еврокомиссия призвала ливийцев объединиться перед выборами

Брюссель, 9 ноября. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все стороны в Ливии объединиться по мере приближения даты парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает итальянское информагентство Nova.

Дипломат назвал нынешний этап в североафриканском государстве решающим. Предстоящий плебисцит является важной частью на пути мирного урегулирования ситуации.

«Страна готовится к организации выборов, поэтому все ливийские партии должны работать в единстве для достижения их успеха», — сказал Стано.

Представитель Еврокомиссии коснулся объявления об отстранении от работы главы МИД переходного Правительства национального единства Наджлы Мангуш. По его словам, в Брюсселе следят за развитием ситуации.

На прошлой неделе Президентский совет Ливии приостановил деятельность министра. Власти приступили к расследованию приписываемых ей административных нарушений. Ранее политические круги и активисты обвинили Наджлу Мангуш в государственной измене за намерение передать США ливийского гражданина, разыскиваемого американскими судебными службами по делу о взрыве Boeing-747 над Локерби в 1988 году.

Председатель нижней палаты парламента Алжира Ибрагим Бугали накануне заявил о поддержке политического урегулирования кризиса в Ливии. Он отметил важность проведения избирательного процесса и вывода наемников и иностранных войск с территории соседнего государства.