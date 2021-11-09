Прорыв границы Польши беженцами попал на видео

Москва, 9 ноября. Мигранты, которые пытались пройти польско-белорусскую границу, прорвали ограждение. Инцидент попал на видео.

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видео, на котором видно, как беженцы прорывают ограждение на границе Польши. Пограничная служба Польши продолжает сдерживать мигрантов.

«Началось! Мигранты проломили ограждение», — заявила Ольга Скабеева.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал действия Польши. По его словам, попытки Варшавы противостоять мигрантам на польско-белорусской границе с помощью военной техники являются шантажом.