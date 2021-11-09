Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту Пиньере

Сантьяго, 9 ноября. Палата депутатов Чили одобрила запуск процедуры импичмента президента Себастьяна Пиньеры в результате 20-часового заседания. Об этом сообщается на официальной странице органа.

С 78 голосами за, 67 — против и 3 воздержавшимися нижняя палата парламента страны поддержала выдвижение конституционного обвинения в отношении главы государства. Для одобрения импичмента было необходимо 78 голосов. Голосование стало итогом 20-часового обсуждения.

✅ Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la #AcusaciónConstitucional contra el Presidente @sebastianpinera.



Pasa al @Senado_Chile, que debe decidir como jurado. pic.twitter.com/WPx4RNQimR — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

Обвинение все еще должно быть рассмотрено сенатом, однако в случае одобрения президент будет вынужден покинуть пост и не сможет занимать государственную должность в течение пяти лет. Федеральное агентство новостей /

Маневры оппозиции

Обсуждения нижней палаты парламента начались в 10 часов по местному времени 8 ноября. Чилийский депутат от оппозиционной Социалистической партии Хайме Наранхо растянул свое выступление на 15 часов, чтобы его коллега Джорджо Джексон, находившийся на карантине до 9 ноября, успел прийти на голосование. Члены нижней палаты два раза уходили на перерыв на 15 и 20 минут во время речи Наранхо. Кроме того, за эти 15 часов его два раза осматривал врач.

DIPUTADO Jaime Naranjo suma mas de 8 horas defendiendo la Acusación Constitucional contra Presidente Piñera por expediente Pandora Papers sobre el proyecto minero #Dominga.

Sigue en vivo, minuto a minuto ????https://t.co/uXeFn0lZxZ pic.twitter.com/wYNJNNjJya — PIENSAPRENSA 285,2 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 8, 2021

Еще до начала заседания депутат сообщил, что планирует выступить со своей речью из 1300 страниц в течение 13 часов, чтобы Джексон, голос которого играл решающую роль, смог попасть на заседание.

Обвинения в коррупции

Процедура импичмента против Пиньеры была инициирована после публикации «Досье Пандоры», составленного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемым одним из фондов Джорджа Сороса. В докладе говорится о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, в этом списке свыше 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из более 100 стран.

В начале октября группа парламентариев от оппозиции отправила запрос об отстранении Себастьяна Пиньеры от должности из-за подозрений в коррупции. Они обвинили президента в нарушении закона во время сделки по продаже доли рудника Dominga стоимостью 152 миллиона долларов путем использования офшора на Британских Виргинских островах. Данные события, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Депутаты заявили, что президент действовал «как бизнесмен, а не как глава страны».

Расследование выявило доказательства того, что условия платежа предусматривали пункт, требующий от правительства не усиливать меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили.

PASÓ AL SENADO ????| Diputados/as aprueban admisibilidad de #acusaciónconstitucional contra Presidente Piñera. https://t.co/Jd4WI2xjq9 — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

В заявлении парламентариев говорится, что «халатное поведение президента республики нарушает не только принцип честности, утвержденный законом, но и статью 19 Конституции касательно защиты окружающей среды». В тексте Пиньера также обвиняется в «несоблюдении международных соглашений, обязывающих охранять природу и гарантировать право доступа к информации об окружающей среде, участия в принятии правительственных решений, оказывающих влияние на экологию, а также право на экологическую справедливость без какой-либо дискриминации».

Мнение общественности

Запуск процедуры импичмента был одобрен за две недели до запланированных в Чили президентских выборов, которые состоятся 21 ноября. Срок Пиньеры завершается в марте 2022 года.

Опросы общественного мнения Ipsos, опубликованные в конце октября, показывают, что большинство респондентов (60%) выступают за проведение процедуры импичмента против главы государства, и только 18% не поддерживают данную инициативу. 63% опрошенных считают крайне важным запуск парламентом расследования против президента.

Con el trabajo periodístico internacional supimos que el pdte Sebastián Piñera habría realizado transacciones en paraísos fiscales, siendo un proyecto dañino ambientalmente como Dominga, la moneda de cambio. No permitiremos que la máxima autoridad dañe la honra del país. pic.twitter.com/gprtt7EkUZ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 8, 2021