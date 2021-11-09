Правозащитники российского ФБР получили ответ от МВД Франции по делу Боднарчук

Санкт-Петербург, 9 ноября. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) сумели привлечь внимание французских чиновников к проблеме осужденной по сфабрикованному делу девушки Софии Боднарчук.

Девушка была приговорена к 20 годам тюремного заключения во Франции. Один из лучших адвокатов отстаивал ее интересы в суде, однако прокуроры, расследовавшие дело, проигнорировали серьезные недочеты следствия и полное отсутствие доказательств.

Правозащитники ФБР взялись за дело осужденной и обратились за разъяснениями к главе МВД Франции Жеральду Дарманену, министру юстиции страны Эрику Дюпон-Моретти и главе правительства Жану Кастексу. Представители Фонда также указали, что София Боднарчук содержится в ужасных условиях.

fondfbr.ru / Фонд Борьбы с Репрессиями

Директор кабинета министра внутренних дел Франции написал официальный ответ на имя главы ФБР Миры Тэрада.

«Учитывая обстоятельства, в которых содержится София, канцелярия Министерства внутренних дел Франции сообщает, что приняла во внимание многочисленные факты нарушения гражданских прав и свобод осужденной и пообещала направить письмо Фонда министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти», — сказано в сообщении.

Правозащитники ФБР продолжают активно разбираться в деле Софии Боднарчук, чтобы добиться законного пересмотра этого спорного дела. Ответ МВД Франции является прямым доказательством упорной деятельности Фонда.

Как стало известно ранее, Фонд борьбы с репрессиями узнал о жестоких издевательствах над Софией Боднарчук в тюрьме Франции. Информация была получена от адвокатов девушки.