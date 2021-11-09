Аналитик Булочников рассказал, чем вызван рост биткоина и сколько он будет стоить в 2022 году

Биткоин второй раз за сутки обновил свой исторический максимум. По данным криптобиржи Binance, BTC впервые торговался на уровне выше 68 тыс. долларов. В разговоре с ФАН аналитик, создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников объяснил, что рост котировок самой известной мировой криптовалюты связан с запуском первого биржевого фонда по торговле биткоин-фьючерсами (ETF).

«Биткоин растет после того, как в США был запущен первый биржевой фонд по торговле криптовалютами. За последние две недели ажиотажный спрос на бумагу привел к тому, что капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Это и стимулирует цену, причем не только биткоина, но и второй по популярности криптовалюты — эфира, который также вышел на рекорд — 4,7 тыс. долларов было вчера. В ближайшее время будет запущено еще два фонда, а маркетплейсы и крупнейшие торговые сети начинают принимать крипту в качестве платежа», — рассказал Булочников.

По словам эксперта, сейчас наметилась явная тенденция со стороны США на умеренное регулирование крипторынка, что уже воспринимается не так негативно. К слову, такое регулирование может привести к снижению волатильности валют.

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«По разным оценкам, биткоин и эфир продолжат рост при сохранении позитивной конъюнктуры, а прогнозы, что BTC до конца года вырастет до 100 тыс. долларов, уже не кажутся фантастическими. Инвесторы также делают ставку на увеличение стоимости эфира в следующем году до 15 тыс. долларов. Это вполне реально, поскольку популярность криптовалют и принятие цифровых активов со стороны первой экономики мира увеличивается на наших глазах», — заключил Булочников.

Однако цифровой валюте как официальному платежному средству рады не везде. Так, еще в сентябре этого года граждане Сальвадора организовали массовые мирные демонстрации, чтобы выразить недовольство решениями главы государства. В частности, участники раскритиковали закон о принятии биткоина в качестве официального платежного средства.