Владимир Путин подписал указы о смене послов России в Катаре и Омане

Москва, 9 ноября. Дипломат Дмитрий Догадкин занял пост посла России в Катаре. До этого с конца 2017 года он занимал аналогичную должность в Омане.

Президент России Владимир Путин подписал указы о смене послов в Катаре и Омане. Теперь возглавлять дипмиссию РФ в Омане будет Илья Моргунов. Он исполнял обязанности главного советника в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Дмитрий Догадкин сменил в Катаре коллегу Нурмахмада Холова. Он был послом в этом государстве с 2013 года, уточняется в сообщении.

Ранее в России утвердили основы госполитики в сфере стратегического планирования. Соответствующий указ, подписанный Путиным, разместили на сайте правовой информации вечером 8 ноября.