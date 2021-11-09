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Владимир Путин подписал указы о смене послов России в Катаре и Омане
Политика
Владимир Путин подписал указы о смене послов России в Катаре и Омане
pixabay.com

Москва, 9 ноября. Дипломат Дмитрий Догадкин занял пост посла России в Катаре. До этого с конца 2017 года он занимал аналогичную должность в Омане.

Президент России Владимир Путин подписал указы о смене послов в Катаре и Омане. Теперь возглавлять дипмиссию РФ в Омане будет Илья Моргунов. Он исполнял обязанности главного советника в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Дмитрий Догадкин сменил в Катаре коллегу Нурмахмада Холова. Он был послом в этом государстве с 2013 года, уточняется в сообщении.

Ранее в России утвердили основы госполитики в сфере стратегического планирования. Соответствующий указ, подписанный Путиным, разместили на сайте правовой информации вечером 8 ноября.

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