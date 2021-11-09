Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 18:01
17:59
Происшествия
Суд получил материалы дела о хулиганстве в отношении депутата от КПРФ Бондаренко
17:58
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
17:56
Спорт
Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
17:56
Общество
Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи
17:55
Происшествия
В Москве задержали группу лжечиновников из частной юридической фирмы
17:53
Общество
«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
17:51
Общество
Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации
17:50
Шоу-бизнес
«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН
17:50
Общество
Современные технологии и электрокары: какие преображения ждут «Горскую»
17:49
Общество
Магнитоальбом концерта «Кино» и автограф Шевчука выставили на аукцион
Все новости

Утраченное пророчество Ванги о духовном величии России «завирусилось» в Сети

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 16:43
Политика
Утраченное пророчество Ванги о духовном величии России «завирусилось» в Сети
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 ноября. Россия и Соединенные Штаты Америки схлестнутся в противостоянии за звание единственного глобального гегемона. Так гласит «завирусившееся» пророчество легендарной болгарской слепой провидицы Ванги.

Текст утраченного, но недавно вновь обнаруженного предсказания опубликовали «Народные Новости». Как гласит всколыхнувшее социальные сети послание провидицы, Россия обернется «духовным лидером» всего человечества, но США все равно вступят в решающую битву.

«Никогда не померкнет она, ничего не остановит величие этой страны. Россия будет духовным лидером всего мира. И нынешний гегемон – Америка – склонится перед ней», — подчеркивала болгарская слепая ясновидящая.

Утраченное пророчество Ванги о духовном величии России «завирусилось» в Сети
Prt Scr youtube.com / @СЕГОДНЯ

Будущее России — это будущее великой империи, сумевшей постоять за себя и распространившей свое влияние на весь земной шар. В пророчестве Ванги четко проговаривается: наступит момент, когда во всем свете не останется силы, равной Москве или превосходящей ее.

«Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия все сметет на своем пути и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной "хозяйкой мира", вновь станет сильной и могучей, настоящей империей», — вещала Ванга.

Ранее удивительным образом в глобальную Сеть просочилось ранее не опубликованное предсказание Матроны Московской. Святая, предрекшая войну с Германией и расстрел царской семьи, неожиданно точно предсказала развитие событий на Украине уже в XXI веке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Утраченное пророчество Ванги о духовном величии России «завирусилось» в Сети
россия сша ванга предсказание будущее противостояние мистика пророчество
Комментировать