Утраченное пророчество Ванги о духовном величии России «завирусилось» в Сети

Москва, 9 ноября. Россия и Соединенные Штаты Америки схлестнутся в противостоянии за звание единственного глобального гегемона. Так гласит «завирусившееся» пророчество легендарной болгарской слепой провидицы Ванги.

Текст утраченного, но недавно вновь обнаруженного предсказания опубликовали «Народные Новости». Как гласит всколыхнувшее социальные сети послание провидицы, Россия обернется «духовным лидером» всего человечества, но США все равно вступят в решающую битву.

«Никогда не померкнет она, ничего не остановит величие этой страны. Россия будет духовным лидером всего мира. И нынешний гегемон – Америка – склонится перед ней», — подчеркивала болгарская слепая ясновидящая.

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Будущее России — это будущее великой империи, сумевшей постоять за себя и распространившей свое влияние на весь земной шар. В пророчестве Ванги четко проговаривается: наступит момент, когда во всем свете не останется силы, равной Москве или превосходящей ее.

«Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия все сметет на своем пути и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной "хозяйкой мира", вновь станет сильной и могучей, настоящей империей», — вещала Ванга.

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