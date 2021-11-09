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Трансгендерная модель Валентина Сампайо стала лицом косметики Armani
Общество
Трансгендерная модель Валентина Сампайо стала лицом косметики Armani
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Москва, 9 ноября. Бразильская модель Валентина Сампайо, являющаяся открытым трансгендером, впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty. Фотографии появились на странице манекенщицы в Instagram.

Модель объявила о начале сотрудничества с известным брендом и разместила несколько кадров с фотосессии. Она приняла участие в рекламной кампании, в частности, в съемке, посвященной помаде Lip Power.

Трансгендерная модель Валентина Сампайо стала лицом косметики Armani
Prt Scr instagram.com / @valentts

На кадрах она запечатлена крупным планом. Знаменитости сделали нюдовый макияж, в руках она держит помаду от Armani. Автором снимков выступил фотограф Микаэль Янссон, который уже давно сотрудничает с известными модными домами, в частности, с Calvin Klein и Louis Vuitton.

Пару недель назад сын знаменитой актрисы Джейми Ли Кертис Томас Гест объявил себя трансгендером. Молодой человек попросил называть себя Руби и использовать в отношении него местоимение «она».

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трансгендер модель Armani
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