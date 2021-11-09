Аналитики Sina предостерегли ВВС США от попыток уничтожить российские ЗРК С-400

Пекин, 9 ноября. Истребители американских ВВС практически не имеют шансов против российских комплексов ПВО, поэтому им лучше держаться от них в стороне, считают аналитики китайского издания Sina.

Россия обладает мощнейшей системой противовоздушной обороны. Системы ПВО С-400 «Триумф» представляют серьезную опасность для военной авиации Соединенных Штатов, передает «НьюИнформ» мнение авторов портала Sina.

Комплексы С-400 обладают не только солидной боевой мощью за счет наличия четырех ракет разной дальности, но могут действовать и в связке со средствами РЭБ, а также со спутниками раннего предупреждения и С-300. Это делает ЗРК почти неуязвимыми перед вражескими самолетами.

Системы подавления электроники не способны справиться с С-400, поэтому авиационным силам США никак не подобраться к комплексам незамеченными. Им приходится держаться на расстоянии до 400 км, отмечается в статье. Соответственно, в случае реального вооруженного столкновения американские истребители не смогут противостоять российским системам ПВО.

Китайские обозреватели отмечают, что единственная возможность США выполнить боевую задачу по ликвидации комплекса – отправить не менее десяти истребителей с РЭБ, чтобы приблизиться к С-400:

«Однако для этой операции требуется много EA-18G для прикрытия, чтобы создать помехи сигналу диапазона ЗРПК "Панцирь-С1", потому что именно это самая большая угроза, с которой сталкивается F-35 в настоящее время при приближении к С-400».

Только в этом случае у американских сил есть небольшой шанс ликвидировать хотя бы одну зенитно-ракетную систему. Однако эта «победа» не принесет ВВС США ничего хорошего, поскольку они понесут большие жертвы, заключили авторы материала.

Ранее расчеты С-400 «Триумф» провели тактические учения на Камчатке.