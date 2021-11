Караван мигрантов на юге Мексики изменил маршрут и движется в сторону границы с США

Мехико, 9 ноября. Караван мигрантов, количество которых сократилось до 1300, теперь направляется в сторону США вместо столицы Мексики. Об этом сообщил активист и лидер группы Иринео Мухика.

BREAKING! Oaxaca, Mexico: Leader of the caravan of 4000 Irineo Mujica says that they are going to the north border of Sonora that connects to Arizona and he will built a bigger caravan of 10,000. This is a developing story. pic.twitter.com/rJN3TbsA7F

Директор правозащитной организация «Народ без границ» (Pueblo Sin Fronteras) заявил, что через десять дней он сформирует новый караван из тысяч мигрантов, который будет двигаться по направлению к штату Веракрус, где объединится с группой беженцев, достигшей на данный момент Оахаки.

Изменения в планах были вызваны преследованием и притеснениями со стороны представителей мексиканских властей. Отношения между правительством и караваном мигрантов значительно ухудшились после того, как группа беженцев закидала палками и камнями агентов Национальной гвардии, ранив пятерых военнослужащих. Военная полиция сопровождала шествие мигрантов с целью задержать некоторых из них, преимущественно граждан государств Центральной Америки.

Караван прошел через весь штат Чьяпас и достиг Оахаки 8 ноября. Участники столкнулись с сопротивлением местного населения, обеспокоенного по поводу распространения инфекций со стороны мигрантов. Так, перед въездом в Чауитес беженцы были вынуждены прождать несколько часов за пределами города из-за действий муниципальной полиции. Многие из них не могут купить еды после того, как местные жители закрыли магазины.

MX: I have learned the caravan made it to the state of Oaxaca today— they are out of Chiapas which is the most strict for immigration as it is a border state.



Mexico City is still 287 miles away. #MigrantCaravan



Video: Journalist still with the caravan Juan B. pic.twitter.com/VAo3K8T9li