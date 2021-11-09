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Караван мигрантов на юге Мексики изменил маршрут и движется в сторону границы с США
Весь мир
Караван мигрантов на юге Мексики изменил маршрут и движется в сторону границы с США
Global Look Press  /  Nick Wagner / XinHua

Мехико, 9 ноября. Караван мигрантов, количество которых сократилось до 1300, теперь направляется в сторону США вместо столицы Мексики. Об этом сообщил активист и лидер группы Иринео Мухика.

Директор правозащитной организация «Народ без границ» (Pueblo Sin Fronteras) заявил, что через десять дней он сформирует новый караван из тысяч мигрантов, который будет двигаться по направлению к штату Веракрус, где объединится с группой беженцев, достигшей на данный момент Оахаки.

«Мы больше не двигаемся к Мехико. Теперь мы идем в сторону северной границы, штату Сонора», — объяснил Мухика.

Изменения в планах были вызваны преследованием и притеснениями со стороны представителей мексиканских властей. Отношения между правительством и караваном мигрантов значительно ухудшились после того, как группа беженцев закидала палками и камнями агентов Национальной гвардии, ранив пятерых военнослужащих. Военная полиция сопровождала шествие мигрантов с целью задержать некоторых из них, преимущественно граждан государств Центральной Америки.

Караван мигрантов на юге Мексики изменил маршрут и движется в сторону границы с США
Федеральное агентство новостей /

Караван мигрантов

Караван прошел через весь штат Чьяпас и достиг Оахаки 8 ноября. Участники столкнулись с сопротивлением местного населения, обеспокоенного по поводу распространения инфекций со стороны мигрантов. Так, перед въездом в Чауитес беженцы были вынуждены прождать несколько часов за пределами города из-за действий муниципальной полиции. Многие из них не могут купить еды после того, как местные жители закрыли магазины.

Караван, численность которого была более 4000, но со временем сократилась до примерно 1300, движется на север Мексики в течение 17 дней. По словам Мухики, семьям нужно запастись продовольствием, а детям необходима медицинская помощь из-за обезвоживания.

Несмотря на отсутствие информации касательно заражения коронавирусом среди мигрантов, Национальный институт миграции (INM) сообщил о тяжелых случаях лихорадки денге. Многие опасаются, что заболевшие участники ставят под риск здоровье наиболее уязвимых жителей местных городов.

Ранее власти предложили беженцам мексиканские гуманитарные визы, которые позволят им остаться в стране. Многие люди отклонили инициативу властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы подвержены риску депортации.

По сообщению главы INM Франсиско Гардуньо, 8 ноября около 350 мигрантов покинули караван, однако он не уточнил, приняли ли они предложение о получении гуманитарных виз.

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мигранты сша мексика
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