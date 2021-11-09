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Политолог Шпунт поддержал заявление сенатора Пушкова о кризисе между Польшей и ЕС
Политика
Политолог Шпунт поддержал заявление сенатора Пушкова о кризисе между Польшей и ЕС
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

По иронии судьбы из всех современных демократий Европы Польша больше всего похожа на Россию. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша не покинет состав ЕС и нынешний кризис между ними продолжится внутри объединения.

«Речь идет не о конфликте Польши и ЕС, а группы стран, которая называется Вышеградская четверка, где Польша является лидером, и Брюсселя как некой бюрократической машины», — сказал политолог.

Александр Шпунт указал, в чем именно, на его взгляд, кроются причины нынешнего кризиса.

«Такие страны, как Венгрия, Польша, прежде всего характеризуются очень высоким уровнем национальной самоидентичности. Они очень чувствительны к вещам, которые касаются того, что в России называется суверенной демократией. Брюссель же постоянно настаивает на некоторой унитарной модели, которая была бы одинакова для всех стран. Так не бывает», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Шпунт поддержал заявление сенатора Пушкова о кризисе между Польшей и ЕС
pixabay.com /

В завершение он добавил, что согласен с мнением Алексея Пушкова о том, что противостояние между Варшавой и ЕС продолжится и впредь.

«С одной стороны, этот конфликт действительно не превратится в раскол между Польшей и Евросоюзом вроде Brexit. В отличие от Британии, у Польши нет внутренних оснований отделяться от континентальной Европы. С другой стороны, у этого конфликта нет и разрешения, потому что он упирается в очень глубинные, системообразующие элементы восточно-европейского общества. Как ни странно, горькая ирония заключается в том, что из всех современных демократий Европы Польша больше всего похожа на Россию. Это страна, где очень важную роль играют семейные ценности», — подытожил эксперт.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов в беседе с ФАН указал на «напрасные надежды» Польши торговаться с ЕС. По словам эксперта, заявления польских политиков о возможном выходе страны из Евросоюза представляют собой попытку прибавить себе политических очков.

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Все новости / Политика / Политолог Шпунт поддержал заявление сенатора Пушкова о кризисе между Польшей и ЕС
польша пушков ес политолог шпунт
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