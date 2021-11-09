Блогер Леся Рябцева оценила сатиру на США в фильме «16-й»: Боюсь, американцы не поймут

Известная журналистка, блогер Леся Рябцева посмотрела сатирический фильм «16-й» об американских президентских выборах, после которых Россию обвинили чуть ли не в «сговоре» с целью способствовать победе Дональда Трампа. Все обвинения рассыпались в судах, а фильм, по мнению тех, кто его посмотрел, поставил в этой истории красивую жирную точку.

«В эпоху новой искренности важно оставаться еще и самоироничным, уметь относиться к себе с юмором. Иначе, как мне кажется, можно сойти с ума, — оценила сатирический посыл фильма “16-й” Леся Рябцева. — Новый фильм [петербургского предпринимателя] Евгения Пригожина — прекрасная ответка всем тем, кто все же не выдержал и стал слишком серьезным».

Ранее Леся Рябцева рассказала о фильме в своем Telegram-канале.

«Евгений Пригожин и его команда выпустили фильм-карикатуру о самих себе и “глупых американцах”, в котором правды больше, чем в любой другой “пропагандистской комедии”. Но поймешь ты это, только если знаешь всю подноготную. Респект Пригожину за самоиронию. Боюсь, американцы в ней все же не поймут», — написала она.

instagram.com / @gdekak

«16-й», который создатели назвали фильмом-исповедью, посвящен американским президентским выборам 2016 года.

«Победа Дональда Трампа удивила весь мир. И лишь немногие знали, почему исход выборов не мог быть иным, — говорится в анонсе картины, которая уже доступна на YouTube. — Надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее невозможно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнали».

Президентские выборы в США 2016 года прошли 8 ноября. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, проигравшей стороной стала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. После выборов в США была развернута пропагандистская кампания, в которой утверждалось, что команде Трампа якобы «помогала» Россия. Однако двухгодичное расследование, которое вел в связи с этими обвинениями спецпрокурор Роберт Мюллер, окончилось ничем.