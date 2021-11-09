Лукашенко раскритиковал подход Польши к разрешению ситуации на границе с Белоруссией

Минск, 9 ноября. Попытки Варшавы противостоять мигрантам на польско-белорусской границе с помощью военной техники являются шантажом. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту и военному эксперту Игорю Коротченко.

Минск спокойно противостоит этому шантажу со стороны Варшавы, отметил Лукашенко. По его словам, какие-либо ошибочные шаги Белоруссии могут вовлечь в ситуацию Россию.

«В современном мире браться за оружие — это смерти подобное», — прокомментировал Лукашенко действия польских властей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассчитывает на поддержку НАТО в ситуации на границе с Белоруссией. Глава государства уточнил, что помощь может быть не только военной.