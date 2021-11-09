Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 18:00
17:59
Происшествия
Суд получил материалы дела о хулиганстве в отношении депутата от КПРФ Бондаренко
17:58
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
17:56
Спорт
Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
17:56
Общество
Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи
17:55
Происшествия
В Москве задержали группу лжечиновников из частной юридической фирмы
17:53
Общество
«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
17:51
Общество
Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации
17:50
Шоу-бизнес
«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН
17:50
Общество
Современные технологии и электрокары: какие преображения ждут «Горскую»
17:49
Общество
Магнитоальбом концерта «Кино» и автограф Шевчука выставили на аукцион
Все новости

Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 16:28
Общество
Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма
facebook.com  /  Марс Медиа

Москва, 9 ноября. Официальный постер фильма «Воланд» режиссера Михаила Локшина появился в Сети. «КиноПоиск» подготовил подборку кадров из новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова в честь завершения съемок ленты.

На постере представлен исполнитель роли Воланда. В этого героя перевоплотится немецкий актер Аугуст Диль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Курск» и «Тайная жизнь». На опубликованных «КиноПоиском» кадрах представлены актеры, исполнившие ведущий роли в картине. Это Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита).

Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма
Prt Scr Telegram / Искусство кино

Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве тридцатых годов. Известный писатель после литературного провала приступает к написанию нового произведения, героем которого становится Воланд. Мастера на его творческом пути поддерживает его возлюбленная Маргарита.

Премьера «Воланда» запланирована на 2022 год. Помимо Диля, Снигирь и Цыганова в картине сыграют Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие известные артисты. В фильме будут сразу два кота Бегемота — нарисованный и настоящий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма
кино постер воланд
Комментировать