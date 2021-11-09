Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма

Москва, 9 ноября. Официальный постер фильма «Воланд» режиссера Михаила Локшина появился в Сети. «КиноПоиск» подготовил подборку кадров из новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова в честь завершения съемок ленты.

На постере представлен исполнитель роли Воланда. В этого героя перевоплотится немецкий актер Аугуст Диль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Курск» и «Тайная жизнь». На опубликованных «КиноПоиском» кадрах представлены актеры, исполнившие ведущий роли в картине. Это Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита).

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Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве тридцатых годов. Известный писатель после литературного провала приступает к написанию нового произведения, героем которого становится Воланд. Мастера на его творческом пути поддерживает его возлюбленная Маргарита.

Премьера «Воланда» запланирована на 2022 год. Помимо Диля, Снигирь и Цыганова в картине сыграют Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие известные артисты. В фильме будут сразу два кота Бегемота — нарисованный и настоящий.