Гагарина придумала способ по спасению бизнеса от дележки с Исхаковым

Москва, 9 ноября. Знаменитая певица Полина Гагарина после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым решила уберечь свой бизнес. Она придумала, как сохранить свою долю в фирме.

Бывшая участница «Фабрики звезд» во время брака создала фирму «Полина Гагарина». Под ее брендом выходили песни, клипы и заключались контракты для выступления. После развода Исхаков решил начать битву за компанию.

Фотограф захотел претендовать на часть дохода с нее. Но теперь у фирмы появился новый учредитель, а уставной капитал увеличился с 10 тысяч рублей до 20 миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Адвокат Евгений Бранецкий указал, что план артистки позволит ей сохранить большую часть компании за собой, поскольку теперь экс-супруг не получит 50% фирмы. По его словам, мужчине достанется всего 0,025%.

«Фактически, это способ не делить фирму после развода и лишить мужа рычагов влияния. С такой долей он попросту не сможет управлять организацией, — пояснил юрист в разговоре с kp.ru. — Если бы супругу принадлежало 50%, то без него нельзя было бы принять ни одно существенное решение: ни сделку заключить, ни договор подписать, ни назначить генерального директора».

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в начале этого года. Отношения между бывшими супругами после расставания складывались напряженные. Фотограф обратился в суд, поскольку хочет чаще видеться и с дочкой, и с пасынком.