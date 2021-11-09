Латвийский антифашист Корен: народы Прибалтики не забыли преступления нацистов

, 9 ноября. Жители стран Прибалтики не намерены забывать преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, несмотря на праворадикальную риторику властей. Об этом заявил латвийский антифашист Иосиф Корен.

Правду о преступлениях гитлеровцев и отношении жителей Литвы, Латвии и Эстонии к этим трагедиям Корен раскрыл в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В качестве примера антифашист напомнил историю концлагеря «Саласпилс», иногда называемого детским. Корен осудил попытки некоторых радикалов заявить, что никакие преступления в «Саласпилсе» не совершались и пересказал трагическую историю этого места.

«В России существует неправильное мнение, что это был детский лагерь. Это был самый, что ни на есть, обычный концентрационный нацистский лагерь, он не был детским. Но в силу того, что во время операции "Зимнее волшебство" гитлеровцы расчищали двенадцатикилометровую полосу вдоль железной дороги и уничтожали белорусские деревни, огромное количество белорусских детей было свезено в этот концлагерь. и там действительно существовал очень большой детский барак», — напомнил Иосиф Корен.

ПолитЭксперт /

Начались же попытки искажения истории и замалчивания преступления Третьего Рейха со скандального заявления экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. Политик заявила, что в «Саласпилсе» располагался обычный детский лагерь отдыха, чем вызвала нешуточный скандал. В латвийских верхах историю удалось замять, но Прибалтика до сих пор помнит выходку бывшей главы государства.

«Тогдашнее заявление президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги получило громадный резонанс, вплоть до того, что люди стали смеяться над ее безграмотностью. В общем-то, в Латвии спустили на тормозах, но такого мнения, что это был чуть ли не курорт в Латвии нет. В Латвии понимают, что (там происходили. — Прим. ФАН) нацистские ужасы», — констатировал Корен.

Также в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» антифашист Иосиф Корен дал оценку ситуации с нелегальными мигрантами на белорусской границе. По его словам, происходящим активному пользуются провластные праворадикальные круги, чтобы раздуть истерию в широких народных массах.