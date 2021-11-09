Первый день общенациональной забастовки в Боливии закончился столкновениями с полицией

Ла-Пас, 9 ноября. Первый день общенациональной забастовки в Боливии ознаменовался столкновениями между протестующими и полицией. Более ста участников были арестованы, десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство El Deber.

Бессрочная забастовка, организованная профсоюзными организациями Боливии против политики президента Луиса Арсе, прошла в семи из девяти регионов страны, где население заблокировало дороги в разных частях городов.

В регионах Санта-Крус, Кочабамба, Ла-Пас, Тариха, Потоси, Оруро и Бени особенно активно протестовали противники закона 1386 о Национальной стратегии противодействия отмывания незаконных доходов.

???? En Santa Cruz se cumplió el primer día del paro indefinido contra la Ley 1386 en medio de enfrentamientos. En algunas zonas se trabajó con normalidad. pic.twitter.com/31pXcjIVyS — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) November 9, 2021

В экономическом центре Боливии — восточном регионе Санта-Крус —участники забастовки организовали масштабные блокады дорог, что привело к столкновениям с полицией и сторонниками правящей партии «Движение к социализму» (MAS), которые пытались снять ограждения.

Манифестанты пожаловались на то, что неизвестные лица в капюшонах запускали петарды в участников акции, чтобы заставить их разблокировать проезд. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и расчистить улицы.

#EnDirecto #SantaCruz

Se producen enfrentamientos en el barrio Plan 3000 de la capital cruceña entre quienes apoyan el paro indefinido y quienes lo rechazan. Se informó de dos personas heridas y hay intervención de la Policía.

Vía #Unitel pic.twitter.com/TIaWYqX5LY — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 8, 2021

«Полиция не предпринимает ничего, когда сторонники MAS блокируют дороги, однако когда настоящие представители народа выходят на улицы, они применяют насилие и запускают в нас газ», — заявил один из протестующих.

По информации Гражданского комитета в защиту региона Санта-Крус, только в этой провинции были задержаны 90 человек. Организация подтвердила, что забастовка продолжится и на следующий день.

Ciudadanos que mantienen un bloqueo en la zona del 3er anillo y avenida Busch en Santa Cruz, realizan una olla común durante la primera media jornada de este lunes de este paro multisectorial.#ParoIndefinido #SantaCruz #UNITEL



(Reporte/Imágenes: Franklin Morales y David Vaca) pic.twitter.com/yjrgeFAtI6 — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) November 8, 2021

В Кочабамбе было зарегистрировано по меньшей мере 20 арестов. В южной Тарихе также зафиксировали столкновения с проправительственными группами.

Представители Бени — одного из беднейших регионов страны — потребовали отменить так называемый материнский закон, с помощью которого, по мнению активистов, власти пытаются навязать «экономический и финансовый тоталитаризм». Участники проведут забастовку только в течение 48 часов, а затем прекратят ее.

По словам омбудсмена Нельсона Кокса, за первые сутки в Боливии были арестованы в общей сложности 125 человек, однако эта цифра продолжает расти.