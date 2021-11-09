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Первый день общенациональной забастовки в Боливии закончился столкновениями с полицией
Весь мир
Первый день общенациональной забастовки в Боливии закончился столкновениями с полицией
Global Look Press  /  Radoslaw Czajkowski / dpa

Ла-Пас, 9 ноября. Первый день общенациональной забастовки в Боливии ознаменовался столкновениями между протестующими и полицией. Более ста участников были арестованы, десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство El Deber.

Бессрочная забастовка, организованная профсоюзными организациями Боливии против политики президента Луиса Арсе, прошла в семи из девяти регионов страны, где население заблокировало дороги в разных частях городов.

В регионах Санта-Крус, Кочабамба, Ла-Пас, Тариха, Потоси, Оруро и Бени особенно активно протестовали противники закона 1386 о Национальной стратегии противодействия отмывания незаконных доходов.

В экономическом центре Боливии — восточном регионе Санта-Крус —участники забастовки организовали масштабные блокады дорог, что привело к столкновениям с полицией и сторонниками правящей партии «Движение к социализму» (MAS), которые пытались снять ограждения.

Манифестанты пожаловались на то, что неизвестные лица в капюшонах запускали петарды в участников акции, чтобы заставить их разблокировать проезд. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и расчистить улицы.

«Полиция не предпринимает ничего, когда сторонники MAS блокируют дороги, однако когда настоящие представители народа выходят на улицы, они применяют насилие и запускают в нас газ», — заявил один из протестующих.

По информации Гражданского комитета в защиту региона Санта-Крус, только в этой провинции были задержаны 90 человек. Организация подтвердила, что забастовка продолжится и на следующий день.

В Кочабамбе было зарегистрировано по меньшей мере 20 арестов. В южной Тарихе также зафиксировали столкновения с проправительственными группами.

Представители Бени — одного из беднейших регионов страны — потребовали отменить так называемый материнский закон, с помощью которого, по мнению активистов, власти пытаются навязать «экономический и финансовый тоталитаризм». Участники проведут забастовку только в течение 48 часов, а затем прекратят ее.

По словам омбудсмена Нельсона Кокса, за первые сутки в Боливии были арестованы в общей сложности 125 человек, однако эта цифра продолжает расти.

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боливия забастовка столкновения с полицией
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