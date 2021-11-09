Организация исламского сотрудничества поддержала Эр-Рияд в борьбе за право провести Expo 2030

Эр-Рияд, 9 ноября. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф бин Ахмад аль-Отхаймин заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии на проведение международной выставки Expo 2030.

Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, secretary-general of the Organization of Islamic Cooperation, has stressed the organization’s support for Saudi Arabia’s bid to host Expo 2030 in Riyadh.@OIC_OCIhttps://t.co/XKqh8egVMk pic.twitter.com/cOoL31WQHH — Arab News Japan (@ArabNewsjp) November 9, 2021

По его словам, это мероприятие может стать вершиной усилий королевства по реализации программы Vision 2030 и продемонстрирует ее реальные достижения. Глава ОИС также подчеркнул, что Саудовская Аравия обладает всеми необходимыми возможностями для организации столь крупномасштабной выставки, а также является землей, где «встречаются различные культуры и цивилизации».

Как отметил аль-Отхаймин, ранее королевство успешно реализовывало подобные проекты как в реальном, так и в онлайн формате.

Генеральный секретарь заявил, что проведение Expo 2030 в Эр-Рияде позволит мировому сообществу «извлечь выгоду из участия в саудовском эксперименте по качественному повышению показателей во всех секторах». По его мнению, это мероприятие подчеркнет статус королевства как важного инвестиционного направления, поскольку оно может «многое предложить в сфере технологий, экономики, торговли, культуры, искусства и науки». При этом генсек ОИС напомнил о том, что Саудовская Аравия входит в число ведущих стран мира в области разработки искусственного интеллекта.

Борьба за Всемирную выставку

Заявки на проведение Expo 2030 на своей территории Саудовская Аравия подала вслед за Россией, Южной Кореей, Италией и Украиной. Окончательное решение о принимающей стороне будет принято в 2023 году Международным бюро выставок (МБВ).

Официально о намерении соревноваться за право организации мероприятия наследный принц Мухаммад бин Салман сообщил в конце октября. В письме к МБВ он озвучил основные темы, которые Эр-Рияд готов продемонстрировать на выставке. Также принц указал на то, что Expo 2030 по дате совпадет с кульминацией запущенного в 2016 году проекта Vision 2030, целью которого является снижение зависимости королевства от продажи нефти за счет развития иных секторов — торговли, здравоохранения, образования, туризма, инвестиций.

Проведение международной выставки такого масштаба действительно пошло бы на пользу саудовской экономике. Подобные мероприятия являются объектами пристального внимания инвесторов, которых Эр-Рияд активно и достаточно успешно привлекает в королевство, реализуя многочисленные амбициозные проекты вроде озеленения Аравийского полуострова или создания крупных туристических зон.

Федеральное агентство новостей /

В этом плане королевство конкурирует с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые также претендуют на роль главного экономического центра Ближневосточного региона. Проведение выставки может помочь Эр-Рияду в этой гонке со своим соседом. Кроме того, с начала октября 2021 по март 2022 года в Дубае проходит аналогичное мероприятие — Expo 2020, ранее отложенное из-за пандемии коронавируса.

EXPO 2020 в Дубае. Технологии, которые трансформируют будущее https://t.co/QzTdD6RENU pic.twitter.com/bR86s4eeCG — Компьютерное Обозрение (@ko_online) November 8, 2021

Что может помешать саудитам

Тем не менее препятствием для проведения выставки в королевстве может стать неутихающая критика со стороны правозащитников. Саудовские власти регулярно обвиняются в притеснениях и преследованиях инакомыслящих — критиков, диссидентов и сотрудников СМИ, причем руководство страны не гнушается и физическим устранением неугодных.

В частности, шквал возмущений вызвало убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского посольства в Стамбуле. Из-за резкого роста напряженности между Эр-Риядом и рядом стран Мухаммад бин Салман инициировал расследование, по итогам которого понесли наказания несколько человек, обвиненных в причастности к преступлению. Однако по мнению авторов независимых расследований, к организации убийства мог приложить руку и сам принц.