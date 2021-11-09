Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 18:00
17:59
Происшествия
Суд получил материалы дела о хулиганстве в отношении депутата от КПРФ Бондаренко
17:58
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
17:56
Спорт
Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
17:56
Общество
Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи
17:55
Происшествия
В Москве задержали группу лжечиновников из частной юридической фирмы
17:53
Общество
«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
17:51
Общество
Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации
17:50
Шоу-бизнес
«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН
17:50
Общество
Современные технологии и электрокары: какие преображения ждут «Горскую»
17:49
Общество
Магнитоальбом концерта «Кино» и автограф Шевчука выставили на аукцион
Все новости

Организация исламского сотрудничества поддержала Эр-Рияд в борьбе за право провести Expo 2030
Весь мир
Организация исламского сотрудничества поддержала Эр-Рияд в борьбе за право провести Expo 2030
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Эр-Рияд, 9 ноября. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф бин Ахмад аль-Отхаймин заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии на проведение международной выставки Expo 2030.

По его словам, это мероприятие может стать вершиной усилий королевства по реализации программы Vision 2030 и продемонстрирует ее реальные достижения. Глава ОИС также подчеркнул, что Саудовская Аравия обладает всеми необходимыми возможностями для организации столь крупномасштабной выставки, а также является землей, где «встречаются различные культуры и цивилизации».

Как отметил аль-Отхаймин, ранее королевство успешно реализовывало подобные проекты как в реальном, так и в онлайн формате.

Генеральный секретарь заявил, что проведение Expo 2030 в Эр-Рияде позволит мировому сообществу «извлечь выгоду из участия в саудовском эксперименте по качественному повышению показателей во всех секторах». По его мнению, это мероприятие подчеркнет статус королевства как важного инвестиционного направления, поскольку оно может «многое предложить в сфере технологий, экономики, торговли, культуры, искусства и науки». При этом генсек ОИС напомнил о том, что Саудовская Аравия входит в число ведущих стран мира в области разработки искусственного интеллекта.

Борьба за Всемирную выставку

Заявки на проведение Expo 2030 на своей территории Саудовская Аравия подала вслед за Россией, Южной Кореей, Италией и Украиной. Окончательное решение о принимающей стороне будет принято в 2023 году Международным бюро выставок (МБВ).

Официально о намерении соревноваться за право организации мероприятия наследный принц Мухаммад бин Салман сообщил в конце октября. В письме к МБВ он озвучил основные темы, которые Эр-Рияд готов продемонстрировать на выставке. Также принц указал на то, что Expo 2030 по дате совпадет с кульминацией запущенного в 2016 году проекта Vision 2030, целью которого является снижение зависимости королевства от продажи нефти за счет развития иных секторов — торговли, здравоохранения, образования, туризма, инвестиций.

Проведение международной выставки такого масштаба действительно пошло бы на пользу саудовской экономике. Подобные мероприятия являются объектами пристального внимания инвесторов, которых Эр-Рияд активно и достаточно успешно привлекает в королевство, реализуя многочисленные амбициозные проекты вроде озеленения Аравийского полуострова или создания крупных туристических зон.

Авангард зеленого мира: почему Саудовская Аравия озаботилась проблемами экологии
Федеральное агентство новостей /

В этом плане королевство конкурирует с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые также претендуют на роль главного экономического центра Ближневосточного региона. Проведение выставки может помочь Эр-Рияду в этой гонке со своим соседом. Кроме того, с начала октября 2021 по март 2022 года в Дубае проходит аналогичное мероприятие — Expo 2020, ранее отложенное из-за пандемии коронавируса.

Что может помешать саудитам

Тем не менее препятствием для проведения выставки в королевстве может стать неутихающая критика со стороны правозащитников. Саудовские власти регулярно обвиняются в притеснениях и преследованиях инакомыслящих — критиков, диссидентов и сотрудников СМИ, причем руководство страны не гнушается и физическим устранением неугодных.

В частности, шквал возмущений вызвало убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского посольства в Стамбуле. Из-за резкого роста напряженности между Эр-Риядом и рядом стран Мухаммад бин Салман инициировал расследование, по итогам которого понесли наказания несколько человек, обвиненных в причастности к преступлению. Однако по мнению авторов независимых расследований, к организации убийства мог приложить руку и сам принц.

Третья годовщина убийства Хашогги: активисты требуют наказания для саудовского принца
Федеральное агентство новостей / Jörg Carstensen / Chokri Mahjoub / Aurelien Morissard / Sarah Silbiger — Global Look Press

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Организация исламского сотрудничества поддержала Эр-Рияд в борьбе за право провести Expo 2030
саудовская аравия оис всемирная выставка expo
Комментировать