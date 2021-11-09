Московское «Торпедо» показало работы по сносу стадиона имени Стрельцова

Москва, 9 ноября. Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова начали сносить в российской столице.

Пресс-служба московского «Торпедо» опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии со сноса стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Легендарный стадион был построен в 1959 году. Позже ему было присвоено звание прославленного форварда московского клуба и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

«Утро 9 ноября 2021 года. Исторические кадры», — отметили в пресс-службе «Торпедо».

Prt Scr instagram.com / @torpedolife

Демонтаж арены, расположенной на Восточной улице, продлится до первого квартала 2022 года. На месте спортивного объекта появится новый стадион. Его строительство планируется завершить в 2025 году.

Ранее вратарь московского «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении спортивной карьеры. Он занял пост технического координатора столичного клуба.