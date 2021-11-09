Политолог Перенджиев назвал сроки вероятного наступления ВСУ в Донбассе

9 ноября ДНР официально признала потерю населенного пункта Старомарьевка. Об этом рассказала глава МИД республики Наталья Никонорова. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ФАН оценил ситуацию, сложившуюся в Донбассе.

По словам Никоноровой, ВСУ вывесили в Старомарьевке украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи. Ранее этот населенный пункт находился в серой зоне и был демилитаризован — его не контролировали ни Киев, ни ДНР.

Руководство республики пыталось через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) донести до Киева, что украинская армия должна выйти из населенного пункта. Однако Украина полностью проигнорировала просьбы донецкой стороны, констатировала Никонорова.

Обострение на линии фронта в Донбассе произошло в конце октября. Киевские силовики навели понтонную переправу, перешли реку Кальмиус со стороны населенного пункта Гранитное и заняли Старомарьевку. Чтобы отвлечь Народную милицию ДНР от операции по захвату села, украинская армия начала обстреливать ближайшие населенные пункты Тельмановского района. По данным Александра Спинула, главы администрации района, в поселке проживают 180 человек, из них 37 — граждане России.

Член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН оценил ситуацию, сложившуюся в Донбассе. По его словам, ВСУ применяют тактику ползучей агрессии, чтобы сократить дистанцию между позициями и еще больше обострить обстановку на линии фронта.

«В любом случае — к захвату населенного пункта нужно относиться как к агрессии со стороны Украины по отношению к ДНР. В данном случае речь идет о ползучей агрессии со стороны Киева, когда ВСУ захватывают населенные пункты в серой зоне, чтобы сократить дистанцию между позициями вооруженных подразделений. Я думаю, что вопрос в данной ситуации должен стоять следующим образом: если со стороны миссии ОБСЕ, гарантов выполнения Минских соглашений, Германии и Франции, не будут приняты меры по выдворению ВСУ из Старомарьевки, то можно будет сказать, что Украина вышла из переговорного процесса», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / Александр Перенджиев

Военный эксперт считает, что Украина использовала Минские соглашения, чтобы скопить силы перед наступлением на Донбасс.

«Готовится агрессия против ДНР и ЛНР в полный рост. Киев своими действиями показывает, что он чхать хотел на переговорный процесс, зоны разграничения, отвод сил и средств, обстрелы, которые постоянно идут против мирного населения. Нужно признать, что Украина осуществляет агрессию против Донбасса, попирая все договоренности. Хочу напомнить, что Минские соглашения были заключены по инициативе Киева, который в 2014-2015 годах терпел поражение за поражением, а не Донбасса. Теперь украинская армия набралась силенок. Я думаю, что впереди война, причем самая жесткая», — считает политолог.

Александр Перенджиев добавил, что Украина может пойти в наступление на Донбасс в ближайшее время — в ноябре-декабре 2021 года.

«Я думаю, что если начнется полномасштабная агрессия со стороны Украины, то Россия имеет полное право вмешаться в ситуацию. Необязательно выводить войска. Россия имеет право нанести упреждающий ракетный удар, чтобы не дать развернуться большой войне. Замечу, что Киев только прикрывается Минскими соглашениями для того, чтобы осуществить агрессию, которая сегодня осуществляется в ползучем виде. Можно полагать, что наступление ВСУ может состояться уже в ноябре-декабре этого года. Все начнется неожиданно для всех. Нужно встречать врага и готовиться к серьезной войне», — резюмировал Александр Перенджиев.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку подумать, куда бежать с Украины.