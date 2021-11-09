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Антифашист Иосиф Корен заявил о попытках властей Латвии стереть русскую культуру
Политика
Антифашист Иосиф Корен заявил о попытках властей Латвии стереть русскую культуру
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Санкт-Петербург, 9 ноября. Власти Латвии пытаются сформировать националистическое государство, оказывая давление на русскую культуру. С таким заявлением выступил сопредседатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили русофобскую политику Киева, Таллина, Риги и Вильнюса. В рамках мероприятия Иосиф Корен обратил внимание, что на территории Латвии многие люди говорят чисто русском языке.

«Прежде всего, я в данный момент нахожусь в офисе политической партии Русский союз Латвии. Это партия, которая однозначно и целеустремленно борется за сохранение русского языка и русской культуры в Латвии, которая здесь существует уже много веков», — отметил сопредседатель антифашистского комитета.

Антифашист Иосиф Корен заявил о попытках властей Латвии стереть русскую культуру
youtube.com / OTV

Иосиф Корен обратил особое внимание на притеснение русского языка со стороны латвийского руководства. Эксперт выразил надежду, что местным властям не удастся стереть русскую культуру в стране.

«Да, я бы не сказал, что мы проиграли, но нас жестко прессуют с русским образованием, которое все власти пытаются все сильнее и сильнее стереть из Латвии, но я надеюсь, что все-таки этого не произойдет. Надо понимать ситуацию, в Латвии не те силы во власти, которые могут объективно расценивать, которые даже не хотят понять, что наличие еще одной культуры, мощной и процветающей, — это богатство страны. Они пытаются создать националистическое государство, но это конечно еще один из звоночков той темы, о которой мы сегодня говорим», — заключил собеседник.

Как стало известно ранее, языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране. По его словам, русскоязычное население Украины является «русифицированными украинцами».

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Латвия язык русский кульура
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