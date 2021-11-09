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Российские звезды рассказали о песнях, которые они слушают в обычной жизни
Шоу-бизнес
Российские звезды рассказали о песнях, которые они слушают в обычной жизни
pixabay.com

Москва, 9 ноября. Российские знаменитости поделились музыкальными предпочтениями и рассказали, какие треки включают в свои плейлисты в повседневной жизни. Звезды признались, что не всегда слушают музыку, считающуюся качественной.

Знаменитости составили собственные плейлисты для проекта сервиса «Яндекс.Музыка» «Хочу и слушаю». Он посвящен феномену guilty pleasure (порочное удовольствие), в первую очередь музыке, за любовь к которой бывает неловко. Как показало исследование сервиса, 40% россиян предпочитают не афишировать свои музыкальные предпочтения.

В рамках проекта Zivert призналась, что слушает песни Алены Апиной во время дачных посиделок. Валерий Меладзе предпочитает собственные песни и особенно выделяет трек «Притяжения больше нет», который он исполнил в дуэте с «ВИА Грой». А Клава Кока любит трек Purpose Джастина Бибера и слушает композицию, представляя певца своим мужем, пишет «Вечерняя Москва».

«Я люблю совершенно разную музыку: могу послушать и моего краша Джастина Бибера, и группу детства «Ранетки», и классику девяностых — любимую группу «Руки Вверх»», — поделилась исполнительница.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала творчество Клавы Коки. Она нелестно отозвалась о композициях популярной у молодежи певицы.

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меладзе знаменитости апина Zivert Кока
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