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Генпрокуратура Ливии арестовала финансового советника премьер-министра страны
Весь мир
Генпрокуратура Ливии арестовала финансового советника премьер-министра страны
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 9 ноября. Следственный комитет генеральной прокуратуры Ливии заключил под стражу главу отделения Всемирного общества исламского призыва (ВОИП) Али Салима ас-Саллаби по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится, что накануне правоохранители допросили задержанного. Дознание началось после получения сообщений от сотрудников организации о нарушениях со стороны руководства.

Прокуратура пришла к выводу, что глава ливийского отделения ВОИП злоупотребил полномочиями. Его действия нанесли урон общественным интересам и привели к растрате казенных средств. Ас-Саллаби оставят за решеткой до завершения расследования.

Согласно источникам СМИ, задержанный связан с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). По совместительству он является финансовым советником премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы.

Ранее генпрокуратура арестовала нескольких сотрудников нефтяной промышленности по подозрению в коррупции. Среди них оказался член совета директоров Национальной нефтяной корпорации Белькасим Шанкир.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия
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