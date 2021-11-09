Египет отправил грузовой самолет с гумпомощью в Южный Судан

Каир, 9 ноября. Вооруженные силы Египта отправили десятки тонн гуманитарной помощи в Южный Судан. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе рассказали, что доставка груза проходит в рамках указа верховного главнокомандующего ВС, президента республики Абдель Фаттаха ас-Сиси. Национальная программа по оказанию поддержки соседних государств утверждена еще летом.

«Военно-транспортный самолет, загруженный тоннами продовольствия, вылетел из Египта и направился в Южный Судан, чтобы внести свой вклад в борьбу с недавними наводнениями в регионе», — говорится в сообщении.

Представитель ведомства добавил, что отправка гумпомощи является подтверждением ключевой роли Египта в его континентальной среде и поддержкой братских африканских стран в преодолении всех кризисов, с которыми сталкиваются народы соседних государств.

В конце лета сильное наводнение оставило 1300 семей в Судане без жилья. В воде также погибло более 1000 голов скота.