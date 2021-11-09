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Адвокат Жорин оценил вероятность наказания Моргенштерна за «пропаганду наркотиков»
Общество
Адвокат Жорин оценил вероятность наказания Моргенштерна за «пропаганду наркотиков»
instagram.com  /  @morgen_shtern

Пока что Алишер Моргенштерн и его защита официально не ознакомлены с протоколом об административном нарушении, ждем официальные документы. Об этом в беседе с ФАН заявил известный адвокат Сергей Жорин, представляющий в судах интересы медиаперсон и публичных лиц.

Рэперов Моргенштерна и Элджея могут наказать за пропаганду употребления наркотических веществ. Соответствующий протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик» поступил в Зюзинский суд Москвы 3 ноября. 

Пропаганда запрещенных средств может присутствовать в клипах «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Если нарушение подтвердится, «Раймс мьюзик» грозит штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сергей Жорин, представляющий интересы Моргенштерна, заявил, что пока что он официально не ознакомлен с претензией.

«Как только ознакомимся с ней, сформируем позицию и представим ее в суде. Будем надеяться на объективное разбирательство в этих делах. Пока что знаю об этом только из средств массовой информации. Будем ждать документы, чтобы подготовить по ним правовую позицию», — сказал он.

Адвокат Моргенштерна: надеемся на объективное разбирательство
instagram.com / @advokatzhorin

Адвокат отметил что в течение полугода было инициировано более десяти дел об административном правонарушении, связанных с пропагандой наркотиков.

«Одно дело закончилось штрафом в размере 100 тысяч рублей. Более десяти других производств по всей стране были прекращены в результате установления отрицания пропаганды. Отсюда я делаю вывод, что везде, где разбирательства проходят объективно, — там нет никакой пропаганды. Там, где есть повышенное внимание и со стороны общественности, и со стороны силовых ведомств — там, к сожалению, нам не особо дают представлять доказательства», — сказал Жорин.

Адвокат Моргенштерна: надеемся на объективное разбирательство
instagram.com / @morgen_shtern

Ранее рэпер Моргенштерн эмоционально отреагировал на требование зрителя отказаться от нецензурной лексики на концерте. Эпатажный артист спровоцировал конфликт в ОАЭ.

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Все новости / Общество / Адвокат Жорин оценил вероятность наказания Моргенштерна за «пропаганду наркотиков»
сергей жорин адвокат элджей моргенштерн
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