Разгуливающие вблизи села во Владимирской области зубры пугают местных жителей

Владимир, 9 ноября. Жители деревни Туфаново Гусь-Хрустального района пожаловались на гуляющих по картофельному полю зубров. Населенный пункт граничит с национальным парком «Мещера», сообщают «Владимирские ведомости».

«Зубры в деревне Труфаново! Что делать людям? Везде дети гуляют! Как быть? Это еще они по усадьбе ходят, а если по улице? Из дома не выйдешь», — пожаловались в соцсетях селяне.

Как ранее сообщала пресс-служба ФБГУ «Национальный парк «Мещера», самца, трех самок и двух телят выпустили из демонстрационного вольера в деревне Савинская, где они содержались, на вольный выгул. В лесу заранее оборудовали подкормочные площадки с сеном и зерном, а также солончаки, обеспечивающие парнокопытным нужный запас минеральных веществ. За время нахождения в вольере животные могли привыкнуть к человеку, в деревню, скорее всего, их привело простое любопытство.

Ранее ФАН рассказывал о последствиях пожара в Мордовском заповеднике, где восстанавливают популяцию зубров. Краснокнижные животные, к счастью, не пострадали от огня.