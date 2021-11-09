Папарацци сфотографировали Решетову с предполагаемым бойфрендом

Москва, 9 ноября. Модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати не распространяется о личной жизни. При этом ей неоднократно приписывали романы с мужчинами. На днях ее застукали в компании возможного бойфренда.

Папарацци поймали Решетову и мужчину, которого в Сети уже прозвали «копией Тимати», на отдыхе в Дубае. Модель и ее спутник отдыхали на пляже на фоне высоток Дубая. Решетова наклонилась к собеседнику, чтобы что-то у него узнать. В это время кудрявый темноволосый мужчина с бородой склонил голову и, вероятнее всего, посмотрел в телефон. Кадры были опубликованы в Telegram-канал «Только никому…».

Prt Scr Telegram / Только никому...

Анастасия Решетова всегда на связи с поклонниками, но об отношениях с мужчинами говорит редко. Манекенщица не отрицает, что после расставания с рэпером встретила новую любовь. При этом имя ухажера она держит в строжайшем секрете.

Осенью стали распространяться слухи, что Решетова встречается со старшим внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева бизнесменом Нурали Алиевым. Омрачал эту историю тот факт, что мужчина женат. Модель поспешила объясниться с поклонниками и отметила, что ее бойфренд не казах и не чеченец. А с человеком в браке она не собирается связывать свою жизнь.