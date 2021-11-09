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Охотник за Лох-Несским чудовищем высказал гипотезу о братьях и сестрах монстра
Наука
Охотник за Лох-Несским чудовищем высказал гипотезу о братьях и сестрах монстра
pixabay.com

Лондон, 9 ноября. Лох-Несских монстров в озере может быть больше одного. Такое предположение выдвинул Эоин О Фаодхаген, ирландский энтузиаст по исследованию озера.

Уфолог Фаодхаген уже 34 года пытается сфотографировать чудовище, которое, как считают некоторые, живет в озере, пишет Planet Today.

Энтузиаст заявляет, что во время наблюдений за озером он увидел, как в толщу воды опускался странный объект. Таинственный случай произошел, когда к объекту стал приближаться прогулочный катер. Эоин считает, что на веб-камере ему удалось разглядеть Несси, или так называемое Лох-Несское чудовище. Однако, к сожалению, качество съемки оставляло желать лучшего.

«Из-за разрешения веб-камеры и расстояния от веб-камеры до объекта эта запись никогда не будет неопровержимым доказательством существования неизвестных существ в Лох-Нессе», — сообщил охотник за чудовищем озера Лох-Несс Эоин О Фаодхагейн.

Поиски Лох-Несского чудовища будоражат общественность уже не одно десятилетие. К настоящему моменту его существование не подтверждено, но и не опровергнуто. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года очевидцы снова заметили озерного монстра.

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уфология чудовище лох-несс
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