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Видео из лагеря беженцев на белорусско-польской границе появилось в Сети
Политика
Видео из лагеря беженцев на белорусско-польской границе появилось в Сети
Global Look Press  /  Alexander Welscher

Минск, 9 ноября. Журналисты опубликовали видеозапись из лагеря, который соорудили мигранты из стран Ближнего Востока на границе Польши и Белоруссии.

Телеканал RT показал кадры, на которых видны палатки и костры. По периметру лагеря разбросаны мусорные мешки, а дети играют на лежащих на земле дровах.

До этого несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на польскую территорию через границу с Белоруссией. Отдельные группы беженцев ломали проволочные заграждения и забрасывали камнями силовиков. Польские правоохранители в свою очередь использовали против них слезоточивый газ.

В Кремле ранее выразили надежду, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для России.

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беженцы белоруссия польша
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