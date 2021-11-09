Центральноафриканцы потребовали задержания виновных в гибели девочки миротворцев

Банги, 9 ноября. Во время стихийного митинга после похорон 15-летней Люмьер, погибшей под колесами автобуса многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), население Центральноафриканской Республики потребовало задержания виновных. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

По словам журналистов, после того как семья попрощалась с погибшей, несколько сотен жителей ЦАР собрались на акцию протеста у штаб-квартиры организации. Многие приезжали из соседних городов и деревень, люди требовали ареста «голубых касок».

«Я думаю, что в тот день миротворцы вели себя как животные. Как можно сбить девочку, проехать по ее телу и просто уехать, даже не оказав помощь? Они просто бежали от президентской гвардии и прекрасно отдавали себе отчет в том, что нарушили закон. Поэтому их нужно арестовать, справедливость должна восторжествовать», — заявил один из участников митинга Жерар.

По мнению большинства центральноафриканцев, власти заняли сторону народа и продемонстрировали нетерпимость по отношению к контингенту МИНУСКА, действия которого постоянно приводят к гибели гражданского населения. По этой причине правительство может потребовать прекращения работы миссии в республике и задержания для виновных в смерти Люмьер.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Если мандат отзовут, это станет радостной новостью для всех наших братьев и сестер», — добавил активист.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера поставил под сомнение официальную версию руководства МИНУСКА, обратив внимание на отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих заявление ООН.