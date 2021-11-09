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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 15:41
Политика
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили журналисты издания «БелТА».

Во время разговора стороны обсудили двустороннюю повестку дня, а именно самые актуальные интеграционные вопросы, которые находятся на контроле глав государств.

Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мигрантам. Была подчеркнута особая озабоченность по факту стягивания на границу регулярных войск Польши.

Как стало известно ранее, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев оценил партнерские отношения Лукашенко и Путина. По его словам, лидеры четко понимают ответственность за свои народы.

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путин белоруссия лукашенко
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