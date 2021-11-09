Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе

Минск, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили журналисты издания «БелТА».

Во время разговора стороны обсудили двустороннюю повестку дня, а именно самые актуальные интеграционные вопросы, которые находятся на контроле глав государств.

Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мигрантам. Была подчеркнута особая озабоченность по факту стягивания на границу регулярных войск Польши.

Как стало известно ранее, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев оценил партнерские отношения Лукашенко и Путина. По его словам, лидеры четко понимают ответственность за свои народы.