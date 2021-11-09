Бывшая домработница Пугачевой познакомилась с Примадонной при помощи хитрости и коньяка

Москва, 9 ноября. Экс-домработница именитой певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, как ей удалось познакомиться со звездой. Для этого женщине пришлось пойти на хитрость.

Дороднова попала в звездную среду еще в советские годы когда начала работать у эстрадной певицы Тамары Миансаровой. Помогать Пугачевой домработница начала в 1979 году, при этом женщина сама захотела трудиться у Примадонны и даже разработала план знакомства со звездой, пишет «Собеседник».

«Со времен работы у Тамары Миансаровой я была знакома с одной девушкой, которая разрисовывала ткани. Она однажды показывает мне свою работу и говорит: «Это для Пугачевой»», — вспомнила Дороднова.

Тогда домработница предложила отвезти эти ткани знаменитой исполнительнице. Девушку же она попросила позвонить Примадонне и предупредить, что от нее приедет человек. Дороднова решила, что ей не обойтись без помощи спиртного.

«Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было неудобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится», — объяснила экс-помощница певицы.

Однако именитая артистка не сразу взяла женщину на работу. Она сделала это позже, когда о Дородновой заикнулся бывший муж Миансаровой — композитор Леонид Гарин.

Ранее бывшая домработница Пугачевой рассказывала, что вернула Примадонне одежду, которую получила от нее в подарок. Дороднова отдала вещи певицы для музея историка моды Александра Васильева.