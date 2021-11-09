Врач Онищенко назвал опасности прививки западными вакцинами после «Спутника V»

Известный политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко назвал опасности ревакцинации от COVID-19 западными вакцинами после «Спутника V». Ранее стало известно, что Италия и Австрия заявили о возможности получить европейский сертификат о вакцинации (green pass) тем, кто ранее привился «Спутником V», а затем получил бустерную дозу признанной в ЕС вакциной.

Отметим, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия ведет активные переговоры с Евросоюзом по поводу возможности взаимного признания вакцинных сертификатов, однако решение на этот счет пока не принято. Также пока нет возможности привиться западной вакциной на территории РФ.

По мнению Геннадия Онищенко, возня вокруг темы вакцин от коронавируса приносит только вред. Свою позицию ученый изложил в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение уважаемого колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Пора прекратить возню вокруг западных вакцин. Колонка Геннадия Онищенко

Знаете, я порой сильно удивляюсь нынешним временам. Меня просто пугает, когда я вижу серьезный непрофессионализм людей, безапелляционно рассуждающих о проблемах вакцинации. Как правило, непрофессиональные суждения позволяют себе не эпидемиологи, а люди других медицинских специальностей, часто очень далеких от этой темы.

Напомню, вакцинация — это не просто укол. Это серьезная медицинская процедура по внедрению в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного иммунитета против определенного инфекционного агента. С помощью вакцинации мы фактически вмешиваемся в святая святых нашего организма — в его способность защищаться от конкретных угроз в виде определенных микроорганизмов или вирусов.

Если говорить о прививке против COVID-19, должен отметить, пока у врачей нет четкого мнения относительно того, как скоро нужна ревакцинация. Назначение этой процедуры через полгода носит рекомендательный характер. Рекомендация базируется на экспертных мнениях, которые были приняты Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В случае с COVID-19 мы практически впервые сталкиваемся с ситуацией, когда ревакцинацию предлагается делать уже через полгода. На мой взгляд, эта рекомендация может быть продиктована не только советами иммунологов, но и интересами производителей вакцин.

В связи с этим меня особенно беспокоит возня, которую мы уже довольно долго наблюдаем вокруг темы признания или непризнания вакцин, допуска или недопуска их на чьи-то рынки и так далее.

Я здесь усматриваю в том числе вину наших СМИ: слишком уж у нас раскручивают, на мой взгляд, во многом надуманную проблему непризнания российских вакцин на Западе. И чего добились этой шумихой? Только одного: наши граждане стали сомневаться в российской вакцине, которая, напомню, полностью доказала свою высокую эффективность и безопасность. Но, читая публикации на эту тему, многие думают: ага, раз ВОЗ не признает нашу вакцину, значит, с ней что-то не так.

Еще раз подчеркну, это абсолютно ложный посыл! Напомню: ни одна из российских вакцин, которые входят в наш национальный календарь прививок (корь, АКДС и т. д.), нигде, кроме России, не зарегистрирована, поскольку в этом нет необходимости. Но по этому поводу мы почему-то так не впечатляемся, как в связи с вакцинами против COVID-19! Регистрация вакцины в ВОЗ, на мой взгляд, скорее коммерческий вопрос. Это необходимо, если препарат поставляется в другие страны под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Федеральное агентство новостей /

Что касается вакцин от COVID-19, тут немного перепутали приоритеты: коммерческая, а затем и политическая составляющие фактически подмяли под себя медицинскую суть проблемы.

А тут как раз появилось для кого-то, возможно, привлекательное предложение: после «Спутника V» ревакцинироваться заграничной вакциной и получить европейский сертификат. Что же в этом случае получается? Я, гражданин России, полностью вакцинировался, получил две дозы «Спутника», и тут мне предлагают потрафить политическим прихотям каких-то деятелей из ЕС? Привиться бустерной дозой признанной в Европе вакцины — вне зависимости от сроков моей вакцинации? Ради того, чтобы ко мне проявили снисхождение и пустили в условную Италию, я должен ревакцинироваться не в положенные сроки, а уже на следующий день, через месяц или два после вакцинации? Получается, во главу угла ставится не мое здоровье, а какие-то политические расчеты? «Да хоть на следующий день вколем, лишь бы ты бумажку получил и мог к нам приехать!» — так, что ли?!

На мой взгляд, это не просто непрофессионализм. В этом есть что-то зловещее. У меня есть иммунитет от COVID-19, он меня полностью защищает, но ради того, чтобы удовлетворить какого-то европейского чиновника, я должен немедленно вколоть себе еще одну вакцину, а это, напомню, достаточно серьезная процедура. Это не забота о человеке, а скорее конкурентная борьба на рынке вакцин с уклоном в политическую плоскость.

А теперь давайте подумаем: нас, россиян, более 144 миллионов, всех нужно защитить от коронавируса, создав популяционный иммунитет. Многих ли из этих 144 миллионов так уж волнует возможность поехать в условную Италию или другую европейскую страну? Да, у нас есть достаточно активная часть населения, которая много ездит за границу, но вряд ли их число превышает миллион человек. Стоит ли ради чьей-то возможности лишний раз съездить в Европу поднимать такую шумиху?

Думаю, все эти игры — не лучший путь решения проблемы взаимного признания вакцин. Нужно, чтобы об этом договаривались именно медики разных стран, естественно, при поддержке своих внешнеполитических ведомств. И не где-то в кулуарах, а на площадке ВОЗ. Сегодня есть все основания для взаимного признания вакцин. Ведь все системы регистрации в целом идентичны, различия, как правило, носят незначительный и чисто технический характер.

Так что призываю не относиться пренебрежительно к этой истории с бустерами заграничными вакцинами. На мой взгляд, за этим прослеживается весьма опасная тенденция. Да, нам нужно объединяться для борьбы с COVID-19, но не такой ценой. Сегодня мы под ЕС подстраиваемся в этом вопросе, потом будем подстраиваться под США? А дальше что? Нам нужно остановиться, пока последствия не стали слишком серьезными: такие вопросы должны решать врачи, а не западные политики и мировые фармацевтические гиганты.

Пока же мы, к сожалению, можем наблюдать, как непродуманные действия невежественных людей отталкивают часть наших граждан от вакцинации, вместо того чтобы к ней побуждать. Такой подход, на мой взгляд, несет серьезные риски.