Кровавый уикенд: американские стрелки идут на рекорд

После периода относительного затишья, который наблюдался в США в начале октября, американские стрелки, похоже, решили наверстать упущенное и сделать 2021 год рекордным по количеству убийств.

Иллинойс

В Чикаго, который упорно не желает расставаться со званием криминальной столицы США, в эти выходные было убито десять человек, еще не менее 42 получили ранения в результате инцидентов, связанных со стрельбой.

СМИ сообщают, что самой младшей жертвой стрельбы стал 4-летний ребенок, который был ранен на Саут-Сагино-авеню, когда в результате ссоры между соседями была открыта стрельба. Полиция сообщает, что одна из пуль попала в проезжавший мимо автомобиль, в котором находился малыш и его мать, ранив ребенка в руку.

Воскресное утро в районе Гарфилд-Парк было омрачено убийством 16-летнего Лизена М., которого расстреляли из проезжавшего автомобиля. По словам представителей полицейского управления, преступники в ходе нападения сделали не менее 11 выстрелов. Кроме Лизена пострадал еще один 25-летний мужчина, который был доставлен в больницу.

Мужчина и женщина стали жертвами стрельбы в районе Юниверсити Вилидж, в воскресенье, когда неизвестные преступники открыли по ним огонь из проезжающего автомобиля. В ходе нападения 21-летний мужчина получил смертельное ранение в спину. 38-летняя женщина, которая также стала жертвой инцидента, госпитализирована. Ее состояние оценивается как хорошее.

A drive-by Chicago shooting left one man dead and one woman injured in University Village's 1300 Block of W. Hastings Street Sunday, police said. https://t.co/xue1AUg4RR — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 8, 2021

Убийством закончилась дискуссия о моде и стиле, которая разгорелась в районе Бронзвил на юге города, когда группа молодых людей увидела идущих по улице мужчину и женщину. Доморощенным модным критикам не понравилось, что мужчина шел по улице в женских туфлях.

В результате этого слишком стильная для этого района парочка поплатилась за свои модные эксперименты: толпа людей с более традиционными взглядами на одежду открыла по ним огонь. Мужчина, получивший три пули, скончался, его спутница находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Man stepping on woman's shoes leads to shooting that leaves man dead, woman wounded (Chicago, Ill.): #GunSense https://t.co/PWx6mDHqI7 — Bob Jones (@EschewObfuse) November 7, 2021

Еще одним поводом для убийства стала ссора из-за автомобиля, перекрывшего въезд в гараж на Норт-Мобайл авеню.

Сообщается, что 36-летний Карл В. Был застрелен неизвестным, автомобиль которого перегородил въезд в гараж мужчины. В ходе драки, которая началась после словесной перепалки, злоумышленник выстрелил в Карла, а затем сел в свой автомобиль и уехал.

Несмотря на разгул преступности, некоторые жители Чикаго оказывают достойное сопротивление: в субботу 77-летний местный житель застрелил вооруженного преступника, который пытался ограбить его.

По сообщению полиции, пенсионер сделал два точных выстрела, попав бандиту в голову и грудь.

Самозащита для жителей Чикаго становится едва ли не единственным способом выжить на его негостеприимных улицах. Согласно опубликованной статистике, с начала года в городе было убито 734 человека, 3999 человек получили ранения. При этом полиции удалось арестовать лишь 50 подозреваемых в совершении убийств.

Shots fired, 15 rounds heard at 6558 S Stony. #ShotSpotter #ChicagoScanner — Spot News (@SPOTNEWSonIG) November 7, 2021

Орегон

Миннеаполис, похоже, в последние месяцы твердо решил оспорить монополию Чикаго на звание самого криминального города страны. В минувшие выходные здесь в ходе шести перестрелок было ранено восемь человек. Хотя абсолютные цифры далеки от показателей «криминальной столицы» США, тенденция, однако, вырисовывается.

В субботу утром 15-летний подросток был ранен на Николет авеню, спустя всего 10 минут после этого происшествия, полиция неслась по вызову на Норт Камден авеню, где офицеры обнаружили мужчину с огнестрельным ранением.

MINNEAPOLIS: Report of shooting - 50xx Camden Ave. N. - Officers on scene have cleared in EMS. — MN CRIME | Police/Fire/EMS (@MN_CRIME) November 7, 2021

Сбор раненных продолжился около 16 часов в Ист Филипс парк, откуда полиция отправила в больницу еще двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Примерно в это же время в нескольких кварталах правоохранители обнаружили еще одного человека с огнестрельным ранением. Полицейские предполагают, что раненный мужчина прошел несколько километров от того места, где в него стреляли до того, как был обнаружен офицерами.

В воскресенье произошла стрельба на Линдейл авеню, в результате чего были госпитализированы два человека. Департамент полиции предпочел не раскрывать деталей происшедшего.

Authorities are investigating a shooting that left two men injured early Sunday morning in Minneapolis. https://t.co/H7GPqOuSwg — FOX 9 (@FOX9) November 8, 2021

Мэриленд

В городе Балтимор выходные также прошли неспокойно: на юго-западе города произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека, один получил ранение.

#BREAKING: Baltimore police are on scene investigating a triple shooting that killed two people and injured one in southeast Baltimore near Cardiff Ave and Broening Highway.



Crime scene tape is up. It appears there are personal items left on the road.@wjz pic.twitter.com/PltCmiTYXi — Amy Kawata TV (@AmyKawata) November 9, 2021

По сообщению полиции, перестрелка произошла в воскресенье ночью между двумя группами людей, которые что-то не поделили на Гвиннсвуд-роуд.

При этом полицейский департамент отказывается предоставлять подробности инцидента из-за ведущегося следствия.

Broening Highway blocked off for a TRIPLE shooting in southeast Baltimore. 2 of the victims died, police said.https://t.co/VYQKyybwc0 pic.twitter.com/QMQurB8Bdq — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) November 9, 2021

СМИ сообщают, что в настоящее время всего одно убийство отделяет Балтимор от показателей 2019 года, когда в городе был зарегистрирован рекорд по количеству убийств.

«Высокий процент наших случаев связан с поведенческим здоровьем. У нас также было две перестрелки с многочисленными жертвами», — сообщил представитель полиции округа Балтимор Джой Стюарт.

Северная Каролина

Случай массовой стрельбы произошел в субботу в ночном клубе Bar & Grill в городе Ахоски на северо-востоке штата.

Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обнаружила около 100 человек, которые собрались на парковке возле клуба.

По словам прибывших полицейских, на парковке происходили многочисленные драки и офицерам стоило большого труда не допустить нового всплеска насилия.

На месте происшествия было обнаружено тело 22-летнего Джейрена Л. Кроме него в результате инфцидента ранения получили шесть человек.

«Это было хаотичное место преступления с применением нескольких пистолетов, о чем свидетельствуют различные типы гильз, найденных внутри и снаружи ночного клуба. Тот факт, что людей пустили в это заведение с оружием, привел к расстрелам многих людей», — говорится в сообщении начальника местной полиции Джеймса Асбелла.

Несмотря на большое количество очевидцев, в настоящее время предполагаемые преступники не задержаны.

Нью-Мексико

Полиция Альбукерке сообщает о втором подряд уикенде, который был отмечен стрельбой и жертвами. По сообщениям властей, двое людей были убиты и еще двое находятся в больнице в результате нескольких перестрелок, которые произошли в городе в выходные.

KOB4: Albuquerque police responded to three shootings over the weekend. The latest shooting was Sunday evening, marking the 98th homicide investigation of this year. https://t.co/9Fr2sEBCvu — Georg Thomas (@SupportWFam) November 8, 2021

Двое мужчин были расстреляны возле ночного универмага в центре города в воскресенье. Как говорят в полицейском управлении, один из пострадавших был убит на месте, второй в настоящее время находится в больнице.

Сообщается, что в Альбукерке уже побит предыдущий рекорд по количеству убийств, который был установлен в 2019 году, когда в городе был убит 81 человек. Убийства, которые были совершены в минувшие выходные стали 97-м и 98-м подобными преступлениями с начала 2021 года.

Южная Дакота

Власти города Су-Фолс расследуют перестрелку, жертвой которой стали трое человек, включая одного убитого и двух раненных. По сообщению чиновников, инцидент произошел в воскресенье ночью, когда две группы людей, которые находились на парковке закусочной, что-то не поделили между собой.

A 37-year-old man from Sioux Falls died from his injuries, and two other men were injured in the shooting outside Giliberto's, according to police. https://t.co/2BmAS8ZKhr — ArgusLeader911 (@Argus911) November 8, 2021

По словам представителей полиции, участниками происшествия были около 40 человек.

@Argus911 photos of shooting at 15th and Minnesota pic.twitter.com/Kobv72uu9D — Twisted (@TwistedTebben) November 7, 2021

«У нас было три человека, которые пострадали, один из них скончался от полученных травм, двое других были отпущены после того, как получили медицинскую помощь», — заявил представитель полиции Су-Фолс Сэм Клеменс.

Северная Дакота

Поездка в казино обернулась гибелью трех жителей Северной Дакоты, когда 56-летний Бредфорд М. застрелил свою 49-летнюю жену и 63-летнего приятеля, после чего покончил с собой.

The Roosevelt County Sheriff's Office has identified the people involved in Saturday's Stateline Casino shooting in Banville. https://t.co/yuXzaX8u0E — ABC FOX Montana (@ABCFOXMT) November 8, 2021

Это является основной версией расследования, которое ведет офис шерифа округа Рузвельт.

Огайо

Двое женщин были убиты в городе Толедо. По информации, которая была предоставлена городским управлением полиции, их тела были обнаружены после того, как офицеры прибыли по вызову о стрельбе.

@ispreposition#2130newstime #impact

Week of 11/8

Local News:

Leads Lead: What and Where

Two women were found dead after a shooting in central Toledo on the 800 block of Vance St.https://t.co/DLuyDP5wLp — Amaia Ham (@AmaiaHam) November 8, 2021

Тело одной из убитых было найдена на водительском сиденье автомобиля. Вторая жертва лежала на земле возле открытой пассажирской двери. Сообщается, что погибшими были 42-летняя Лора Л. и 40-летняя Наташа К.

Свидетельница сообщает, что услышала первые три выстрела и увидела мужчину, бегущего через соседнее поле, который сжимал грудь и стрелял назад.

«На данный момент мы понимаем, что они пришли сюда вместе. Нет никаких признаков того, что они делали что-то незаконное», — говорит представитель полиции Толедо, сержант Брайан Смит.

Канзас

Общественность города Уичито скорбит после убийства 16-летней девушки и ранения ее 18-летней подруги, которые стали жертвами стрельбы в минувшие выходные. Еще больше опечалил местных жителей факт, что в этих преступлениях подозреваются подростки 14 и 16 лет.

BREAKING: Wichita police say they've arrested two boys, ages 14 and 16, in Sunday night's shooting death of 16-year-old Brandi Williams. https://t.co/PvDOvRCwQh #KAKEnews — KAKE News (@KAKEnews) November 8, 2021

«Они все дети, они просто дети. У тебя еще молоко на губах не обсохло, а ты бегаешь здесь и стреляешь в людей», — говорит один из местных жителей.

«Мы слышали, что-то вроде криков, какие-то парни были снаружи, кричали и ругались. А потом мы услышали два хлопка. А потом мы услышали еще четыре хлопка. А потом люди начали разбегаться», — так описывает произошедшее один из свидетелей.

Полицейское управление Уичито сообщает, что за последний год количество насильственных преступлений с участием несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет выросло в два раза. Если в 2020 году в убийства были вовлечены четверо подростков, то в этом году — уже 12.

«Семьи и члены общины должны принять к сведению эту тревожную тенденцию и быть как можно более вовлеченными, чтобы помочь обеспечить безопасность нашей молодежи», — заявил в связи со случившимся начальник полиции Гордон Рамзи.

Пенсильвания

Похожий случай расследует и полиция Филадельфии, где в субботу был застрелен 20-летний молодой человек, а его 18-летний товарищ был госпитализирован с огнестрельным ранением.

A 20-year-old is dead and an 18-year-old is critically injured after a double shooting in Philadelphia’s Harrowgate neighborhood, adding to the city’s growing homicide total. https://t.co/4l7tl9y7PU — 48 Hours (@48hours) November 7, 2021

Полиция сообщает, что погибший Джошуа С. был ранен в грудь около 3:45 ночи и скончался на месте происшествия. Вторая жертва получила выстрелы в спину. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где он находится в критическом состоянии.

Также в течение выходных неизвестными был застрелен 32-летний мужчина, который, как сообщают СМИ, стал 467 жертвой убийств, произошедших в городе с начала года.

1 man is dead in shooting in Southwest Philadelphia. #PhillyUnderSiege https://t.co/0qcH8oa129 — The Tornado News (@TheTornadoNews) November 7, 2021

Аляска

Город Фэрбанкс стал свидетелем стрельбы, которая произошла в одном из универмагов. Сообщается, что 41-летний Джошуа Б. застрелил перед входом в магазин другого мужчину, который скончался до приезда экстренных служб. Прибывшие на место офицеры полиции обнаружили внутри магазина многочисленные следы стрельбы и второго пострадавшего, который был направлен в больницу с огнестрельным ранением ноги.

" ... I never would have thought it would happen here." - Harrison Riggs, who was inside Safeway when the shooting happened. https://t.co/z2fHpUinFh — Fairbanks News-Miner (@newsminer) November 9, 2021

Примерно через 11 минут после инцидента полиция сообщила, что им позвонил подозреваемый, который заявил, что находится около полицейского управления. Он сказал, что был в универмаге Safeway, и офицеры могут выйти на улицу и арестовать его. Он также сказал, что не будет отвечать на вопросы без присутствия адвоката.

One man is dead after a Sunday night shooting at a Fairbanks grocery store, authorities said. https://t.co/FxxQ2w3Dkt — Fairbanks News-Miner (@newsminer) November 8, 2021

Полиция сообщает, что на кадрах камеры видеонаблюдения видно, как преступник подходит ко входу в магазин и стреляет в живот выходящему из здания мужчине. Затем на видеозаписи видно, как стрелок входит в магазин с оружием в руке.

«Все записи с камер все еще внимательно изучаются, но сейчас мы знаем, что убийство первой жертвы было снято на видео. Нам нужно будет рассмотреть больше, прежде чем мы определенно скажем, было ли ранение второй жертвы четко зафиксировано на видео или нет», — заявил представитель полиции Тиль Соден.

Стремительный рост насильственных преступлений в США уже виден невооруженным взглядом. Некоммерческая организация Gun violence control, которая занимается подсчетом количества преступлений, связанных с применением оружия, сообщает, что с начала года в Соединенных Штатах на 56% возросло количество смертей с применением огнестрельного оружия. Число раненных выросло на 73%. Также отмечается, что текущий год побил рекорд по количеству случаев масс-шутинга, жертвами которых становятся четыре и более человек: с начала года уже зафиксировано 612 таких инцидентов.