Госдума одобрила проект закона об отмене обязательного техосмотра личного транспорта

Москва, 9 ноября. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, отменяющий обязательный техосмотр для личного транспорта.

Документ был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Согласно проекту, «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые принадлежат гражданам и «используются ими исключительно в личных целях» будут освобождены от обязательного техосмотра. Под нормы законопроекта не попадают такси и другой транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров. Также он не распространяется на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Однако техосмотр будет необходим при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении в конструкции или замене основных агрегатов.

Правительство поддержало законопроект об отмене в России обязательного техосмотра транспортных средств.