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Госдума одобрила проект закона об отмене обязательного техосмотра личного транспорта

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 15:16
Экономика
Госдума одобрила проект закона об отмене обязательного техосмотра личного транспорта
Правительство Приморского края

Москва, 9 ноября. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, отменяющий обязательный техосмотр для личного транспорта.

Документ был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Согласно проекту, «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые принадлежат гражданам и «используются ими исключительно в личных целях» будут освобождены от обязательного техосмотра. Под нормы законопроекта не попадают такси и другой транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров. Также он не распространяется на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Однако техосмотр будет необходим при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении в конструкции или замене основных агрегатов.

Правительство поддержало законопроект об отмене в России обязательного техосмотра транспортных средств.

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госдума законопроект техосмотр
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