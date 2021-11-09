Nouvelles plus: Франция сформировала в Чаде группу боевиков для вторжения в ЦАР

Банги, 9 ноября. Французские спецслужбы сформировали в Чаде военизированный отряд для проникновения в ЦАР и последующей дестабилизации обстановки, сообщает издание Nouvelles plus.

По данным СМИ, группу, включающую не менее ста автомобилей с наемниками, возглавил Мухаммед Сулейман, полевой командир племени тупури.

«После того, как правительственная армия (FACA) смогла достичь мира и уничтожить большинство боевиков, в соседних государствах появились те, кто вновь хочет ввергнуть страну в хаос. Эти люди готовы терроризировать население», — пишет издание.

Это не первая попытка совершить госпереворот в Центральноафриканской Республике. В декабре прошлого года боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) пытались захватить столицу и свергнуть законное правительство Фостен-Арканжа Туадера.

#Tchad || Un détachement a été formé au Tchad et il est déjà prêt à se rendre en RCA. Ce détachement dirigé par les Français et commandé par MOHAMED SULEIMAN, le commandant de l'armée #Toupourien#ALERTE pic.twitter.com/IENKtOY7po — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) November 8, 2021

Однако к тому времени в вооруженных силах страны произошли серьезные изменения: обученные российскими инструкторами военные нанесли поражение радикалам и перешли в контрнаступление, освободив почти всю территорию государства.

Ранее сообщалось, что Правительство Чада приютило в столице Нджамена беглого экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, а также других главарей боевиков. Идейному вдохновителю CPC и его личной охране даже предоставили большую виллу для проживания.