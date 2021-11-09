Доктор Комаровский пожаловался Гордону, что Зеленский не оправдал ожиданий избирателей

Киев, 9 ноября. Украинцы допустили ошибку, выбрав своим президентом Владимира Зеленского. Об этом телеведущий и доктор Евгений Комаровский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Зеленский образца 2021 года — совсем не тот, за которого голосовали избиратели, отметил Комаровский. Это два разных человека, добавил он. Телеведущий раскрыл всю правду о том, как украинскому комику удалось «развести» соотечественников.

Комаровский считает, что все 73% граждан, выбравших Зеленского президентом Украины, допустили ошибку — глава государства не оправдал их ожиданий. У него не было ни плана, ни списка команды, отметил доктор.

«И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды», — подчеркнул он.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Избирателям было важно только одно: чтобы победу не одержала команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. У людей не было выбора на тот момент, поэтому они «лоханулись», объяснил телеведущий.

«Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала», — сказал Комаровский.

Ранее доктор признался, что Зеленский использовал его как известную личность для пиара предвыборной кампании. Телеведущий рассказал, что ему пообещали руководящую должность в медицинской сфере, однако впоследствии подобных предложений не последовало.