Фильм «Звездные войны: Эскадрилья «Изгой»» временно сняли с производства

Лос-Анджелес, 9 ноября. Съемки нового фильма «Звездные войны: Эскадрилья «Изгой»», которые собирались начать в 2022 году, отложили на неопределенный срок. Это может отразиться на дате выхода кинокартины.

Режиссер ленты Пэтти Дженкинс и сценарист Мэттью Робинсон трудились над картиной более года и собирались начать предпроизводство в конце текущего года. Однако продюсеры и съемочная группа решили временно снять фильм с производства, сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной переноса сроков съемки стали загруженность Дженкинс и другие обстоятельства. Премьера ленты была намечена на декабрь 2023 года, но теперь этот срок может измениться.

Ранее режиссер фильма «Вечные» Хлоя Джао призналась, что хотела бы поработать над новым фильмом из серии «Звездные войны». Она отметила, что испытывает большое почтение к этой вселенной.