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Психолог Миллер указала, как девиации в кино могут приводить к трагедиям в школах
Общество
Психолог Миллер указала, как девиации в кино могут приводить к трагедиям в школах
pxhere.com  / 

Трагедии со стрельбой в школах случаются в том числе и потому, что обозленные нападками сверстников подростки видели много насилия на экране. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Александра Миллер.

В Роскомнадзоре обсуждается идея о запрете показа фильмов и сериалов, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.

«Я абсолютно радикальна в этом плане. Детская психика очень и очень хрупкая. Если у ребенка есть хоть какие-то зачатки разрушающего поведения и у него перед глазами будут мелькать подобные сцены, то они могут послужить спусковым механизмом. Я абсолютно убеждена в том, что желательно ограничить», — сказала эксперт.

Александра Миллер также описала, почему просмотр подобных материалов может быть опасен для психики.

«Наши зеркальные нейроны копируют поведение. Таким образом [эти сцены] могут быть стимулом, провоцирующим определенную реакцию. Если в семье присутствует насилие либо воспитание очень жесткое, это уже служит некой платформой для зарождения девиантного поведения», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Миллер указала, как девиации в кино могут приводить к трагедиям в школах
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она привела конкретный пример того, к каким непоправимым последствиям могут привести такие картины.

«Буллинг происходит в школе или институте. Ребенок обозлен. Он насмотрелся на разных ресурсах историй со стрелками и, даже не отдавая себе отчета в том, что случится впоследствии, берет винтовку и идет расстреливать. Дети, подростки — это группа риска. Они воспринимают все очень гипертрофированно. Не будем забывать и о взрослых людях, которые психически не здоровы. Просмотр упомянутых сцен может порождать фантазии в их больном мозге. Давайте лучше будем провоцировать в людях что-то хорошее и доброе», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН допустила, что «Игра в кальмара» приведет к всплеску насилия в школах. По ее словам, современные дети психически очень нестабильны.

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