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Кедми: Путин одним заявлением перечеркнул планы США развязать ядерную войну против России
Армия
Кедми: Путин одним заявлением перечеркнул планы США развязать ядерную войну против России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин одним заявлением дал понять США, что ядерное противостояние с Москвой обернется для Вашингтона катастрофой. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что в 2018 году на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия готова применять ядерное оружие. По словам президента, это будет сделано только в том случае, когда станет понятно, что потенциальный агрессор наносит удар по российской территории. При этом глава государства подчеркнул, что враг должен знать о неизбежности возмездия, передает «Экономика Сегодня».

Кедми отметил, что заявление Владимира Путина ликвидировало американские планы ядерной войны против России. По его словам, на Западе прекрасно знают, что новейшие российские системы вооружения позволяют поразить цели на территории агрессора быстрее, чем пущенные им ракеты достигнут территории России.

«Путин положил конец всем этим планам. Сегодня в США даже не думают о каких-либо попытках атаковать Россию, поскольку ее новые виды стратегических вооружений делают невозможным нанесение удара по РФ для Соединенных Штатов и гарантируют их полное уничтожение как государства», — заявил эксперт в эфире ITON-TV.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море. Позднее в американских СМИ появилась информация о том, что успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты привели в замешательство военное руководство США, передает ytro.news.

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