Публицист Микульскис отметил бессмысленность дальнейших встреч в «нормандском формате»

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в нормандской встрече, которая была запланирована на 11 ноября. Официальной причиной отказа назван плотный график работы министра. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале разбирается в том, почему «нормандский формат» потерял всякий смысл и почему призывать Украину к мирному урегулированию в Донбассе с каждым днем становится все более бесполезной затеей.

Начать этот материал, пожалуй, следует с цитаты «Оперативного отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ №25/2021», который датирован 6 ноября текущего года.

«В 14:15 6 ноября, патрулируя на западной окраине н. п. Болотенное (подконтрольный правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска), команда миссии слышала четыре очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м к югу от своего местоположения. Члены патруля СММ немедленно вернулись в автомобили. В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели один взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20-30 м к юго-востоку от своего местоположения», — говорится в документе.

Сразу оговорюсь, представители ОБСЕ не пострадали, но сам факт того, что украинские военные нарушают режим перемирия, зафиксирован ими со всей тщательностью. К тому же причиной упомянутого взрыва стал боеприпас, сброшенный с БПЛА вопреки договоренностям «О мерах по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года, которые предусматривают запрет на использование в зоне конфликта любых видов летательных аппаратов.

Дальше началось интересное. Уже на следующий день после инцидента с европейским патрулем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа «нормандского формата» с участием Украины, Франции, Германии и России находится под вопросом.

instagram.com / @sergii.nykyforov

«У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам «нормандский формат», его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в «нормандском формате» на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются», — высказался чиновник в эфире телеканала «Дом».

Между тем свои предложения по поводу проекта итогового документа будущей встречи «нормандской четверки» Россия отправила на рассмотрение еще 29 октября. К следующему дню глава МИД Франции, который, собственно, и предложил коллегам из Германии, России и с Украины собраться именно 11 ноября, сообщил, что он с российскими инициативами еще не ознакомился. А напрасно.

«Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН», — отметил Сергей Лавров, комментируя содержание проекта.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Теперь стало известно, что в день, предложенный французами, очередная встреча не состоится. Глава российской внешней политики объяснил этот факт следующим образом:

«11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт встречи, какой будет ее результат, насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в «нормандском формате».

Вернемся к вышеупомянутому отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Чтобы еще раз убедиться: причин для сомнений в результатах очередной нормандской встречи у Сергея Лаврова более чем достаточно, главная из них — абсолютное игнорирование Киевом Минских соглашений.

Подтверждением же украинских агрессивных действий служит не только отчет миссии ОБСЕ, но и, например, сводки Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР (СЦКК). Вот последняя из них к сегодняшнему дню. Все, что в ней отражено, произошло 8 ноября.

«06:20 — н. п. Зайцево (северное) — н. п. Зайцево (южное): применялось стрелковое оружие. 12:55 — н. п. Гнутово — н. п. Веденское: выпущено пять гранат из СПГ. 16:15 — н. п. Павлополь — н. п. Октябрь: выпущены три гранаты из СПГ, 15 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы. 23:00 — н. п. Гранитное — н. п. Новая Марьевка: выпущены две мины калибром 120 мм».

Повторю: это хроника только одного дня, официальным лицам в Берлине и Париже, вероятно, пора обратить внимание на то, как Киев «соблюдает» все, что было достигнуто ранее, и прислушаться к голосу Москвы, а не украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который уже обвинил Россию в том, что она «тормозит» подготовку нормандской встречи.

Осмелюсь предположить, что Россия не «тормозит» эту подготовку, а просто не видит смысла встречаться и что-то обсуждать, пока на линии соприкосновения в Донбассе гремят выстрелы и летают украинские ударные беспилотники. Время саммитов «для галочки и телекамер» уже давно прошло, а ВСУ между тем ежедневно пересекает все мыслимые красные линии. Поэтому, да, у главы российской дипломатии Сергея Лаврова действительно слишком плотный график, чтобы включать в него еще и встречи, которые в итоге ни к чему не приводят. Причем ответственность за их безрезультатность целиком и полностью лежит на Киеве и тех, кто упорно не замечает его преступлений.