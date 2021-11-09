Публицист Анпилогов: «Россия и Казахстан решили запускать ракеты вместе, но без Украины»

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Новые российские ракеты «Союз-5» продолжат использовать казахский космодром Байконур, а их запуски будут идти с ракетного комплекса «Байтерек». Эта стартовая позиция, которую Казахстан создает совместно с Россией, позволит Астане войти в элитный круг космических держав. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной в «Российской газете».

Казахстан и Россия сохраняют Байконур

«Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты, — говорится в статье министра иностранных дел России. — В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы “Байтерек”, которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав».

По словам Сергея Лаврова, уже в 2023 году с космодрома «Байконур» будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

«Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких кластеров с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы», — постулируется в статье.

Что же собираются запускать с Байконура Россия и Казахстан в рамках совместного ракетно-космического проекта?

«Союз-5», также получивший название «Иртыш», — это новый российский ракетоноситель, который по своим параметрам относится к среднему классу. В апреле 2019 года стало известно, что ракетой «Иртыш» намерены заменить так ни разу и не летавшую «Ангару-А3», а ее разработка будет прекращена. Название «Союз-5», кстати, только вводит в заблуждение: за основу новой ракеты взяты не классические «Союзы», а гораздо более современная ракета — «Зенит», до последнего времени производившаяся на Украине.

К этому непростому решению Россию подтолкнула неприятная ситуация, сложившаяся с российскими ракетоносителями к концу 2010-х годов. Планировавшаяся в качестве универсальной замены всем старым семействам универсальная модульная ракета «Ангара» все еще барахталась где-то на этапе летно-конструкторских испытаний. Тогда как некоторые старые ракеты, такие как легкие «Рокот» или «Союз», успешно проходили программы крупной модернизации, которые позволяли им по-прежнему находиться если не на переднем мировом крае, то уж точно — не в хвосте общего ракетного парка России и мира. В частности, казалось бы устаревшее семейство легких ракет-носителей «Союз», восходящее еще к королевской «семерке», на которой был выведен первый искусственный спутник Земли в 1957 году, к настоящему времени успешно модернизировано до уровня «Союз-2». Полетели и новые ракеты из семейства «Ангара»: тяжелая «Ангара-А5» и легкая «Ангара-А1», которые успешно испытали на космодроме Плесецк.

Федеральное агентство новостей /

А вот со средними ракетами прогресс был гораздо скромнее. В частности, первый запуск средней ракеты «Ангара-АЗ» с реальной нагрузкой, запланированный еще на 2016 год, так и не состоялся, а планировавшийся на ней к выводу спутник связи AngoSat был в итоге запущен в 2017 году на последней поставленной в Россию украинской ракете «Зенит-3SLБФ». После этого сотрудничество с Украиной в части поставок ракет-носителей было прекращено по инициативе украинской стороны, что создало опасную дыру в возможностях России по выводу тяжелых космических аппаратов на высокие и геостационарные орбиты.

Причем запланированная на замену «Ангара-А3» оказалась не особо удачной моделью в семействе: выяснилось, что модульность и универсальность в сегменте средних ракет дала неприятный сбой, который выяснился еще на стадии проектирования — ракета оказалась дорогой и неудобной.

Украина — лишняя

Выбор украинского «Зенита» в качестве основы для разработки «Иртыша» понятен: производившийся на днепропетровском заводе «Южмаш» носитель за прошедшее время зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в вопросе надежности. К тому же с 2016 года Россия владеет космодромом «Морской старт», который в прошлом использовался «Зенитами», а теперь, скорее всего, тоже будет переоборудован под запуски «Иртыша».

Конечно, ни о каком «воровстве» украинских проектов речь не идет: «Южмаш» фактически только изготавливал для ракеты крупногабаритные детали, такие как топливные баки, и собирал готовые «Зениты». В то время как около 75% оборудования для «Зенитов» изготавливалось в России, а двигатели украинской ракеты были чисто российскими. Производством «Иртыша» будет заниматься стабильно работающее самарское РКЦ «Прогресс», которое сейчас успешно занимается «Союзами».

Запуски «Иртышей» с «Морского старта», скорее всего, начнутся не раньше 2025 года — пусковая платформа и корабль снабжения были переданы американской стороной с частично демонтированным оборудованием, а сам «Иртыш» надо будет перепроектировать под запуск ракеты из экваториальных районов.

ФБА «Экономика сегодня» /

А вот вторая стартовая площадка «Зенитов», расположенная на Байконуре, уже активно модернизируется Россией и Казахстаном в рамках проекта «Байтерек» и будет готова гораздо раньше — уже к 2023 году. Это позволит максимально быстро восстановить возможности России по запуску тяжелых аппаратов, которые были во многом утрачены после отказа Украины от сотрудничества в рамках космической программы. Причем уход от Украины в космической отрасли не только позволяет решить текущие проблемы, но и стратегически работает на будущее России.

Создание столь амбициозного и важного проекта, как «Иртыш», необходимо нашей стране для обеспечения возможностей в новой пилотируемой программе России. Существующие российские пилотируемые корабли «Союз» уже нуждаются в замене — ведь они тоже были разработаны еще в 1960-х годах, для советской лунной программы. Теперь же на смену «Союзам» должен прийти новый космический корабль «Орел», который будет основой для российских пилотируемых исследований ближнего космоса и Луны. Но запустить его на «Союзе» уже не получится: «Орел» имеет стартовую массу около 16,5 тонн, в то время как «Союз-2» может доставить на низкую околоземную орбиту всего лишь 9,2 тонны. А вот новому «Иртышу» такая задача под силу: ракета рассчитана именно на такую грузоподъемность, а с экватора может вывезти даже 18 тонн.

Так что, действительно, «Байтерек» нужен и Казахстану, и России — и этот проект откроет новую славную страницу в истории космодрома Байконур.