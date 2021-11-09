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Российская журналистка Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью
Политика
Российская журналистка Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 9 ноября. Украина в случае территориальных претензий к России «поперхнется» Кубанью так, что ее никто не откачает. С таким резким заявлением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» журналистка прокомментировала слова киевского политолога Олега Соскина о том, что Кубань, Брянская и Воронежская области якобы являются «генетическими землями Украины».

Выпад украинского эксперта заставил главного редактора RT поставить Киев на место. Маргарита Симоньян подобрала очень резкую фразу, которая навсегда закрыла тему территориальной принадлежности Кубани.

Российская журналистка Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью
soskin.info / Інститут Трансформації Суспільства

«Когда украинский политолог заявляет, что Воронеж, Кубань — их исконно исторические земли... Моя Кубань родная! Они поперхнутся Кубанью так, что никто их не откачает», — заявила журналистка.

Как стало известно ранее, Маргарита Симоньян предрекла украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу грузинского политика Михаила Саакашвили. По ее словам, эти граждане должны понимать, что работать с США нельзя, поскольку они «поматросят и бросят». Саакашвили как никто другой знает об этом факте, так как убедился в неблагонадежности Белого дома в далеком 2008 году.

Позже сообщалось, что Симоньян поговорила с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после инцидента с кавказцами в Москве, пишет НСН.

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украина кубань симоньян
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