Каир, 9 ноября. Объединенный военный комитет Египта и Израиля согласился увеличить численность пограничников в районе Рафаха, граничащего с еврейским государством. Об этом заявили в пресс-службе вооруженных сил республики.

Стороны подписали поправку в области безопасности к Кэмп-Дэвидским соглашениям 1978 года, позволяющую увеличить количество военнослужащих погранвойск. Документ также определяет их возможности.

«Проект одобрен и ратифицирован премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и его кабинетом министров», — уточняется в сообщении.

Поправка позволяет Вооруженным силам Египта увеличить свое присутствие в регионе, официально известном в мирном соглашении как «Зона С». Точное число дополнительных подразделений не разглашается.

Кэмп-Дэвидские договоренности предусматривают, что Синай разделен на три района. Каиру разрешено разместить ограниченное количество войск и вооружений в каждом из них.

Египет ранее уже увеличил присутствие армии в регионе после участившихся террористических нападений на севере страны, где погибли десятки солдат, полицейских, а также гражданских лиц.

В результате контртеррористической операции против групп боевиков ликвидированы сотни экстремистов. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях трехлетней КТО и спрогнозировала итоги миссии.