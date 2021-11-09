Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 16:29
16:28
Политика
Лукашенко раскритиковал подход Польши к разрешению ситуации на границе с Белоруссией
16:28
Общество
Постер «Воланда» появился в Сети в честь завершения съемок фильма
16:27
Шоу-бизнес
Гагарина придумала способ по спасению бизнеса от дележки с Исхаковым
16:27
Политика
Латвийский антифашист Корен: народы Прибалтики не забыли преступления нацистов
16:26
Происшествия
Спасатели заявили об угрозе обрушения горящего в Шушарах склада
16:24
Общество
Представитель «Лахта Плазы» Прозорова объяснила, как сократить пробки в Петербурге
16:19
Происшествия
Бывший вице-губернатор Курганской области Пугин получил восемь лет колонии за взятки
16:19
Происшествия
Петербуржец отсудил у экс-возлюбленной машину стоимостью почти 1 млн рублей
16:14
Происшествия
В Петербурге задержали подельников предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР
16:14
Общество
Эксперт Прозорова оценила перспективы развития транспортной системы Петербурга
Все новости

Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
Весь мир
Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
facebook.com/  /  EgyArmySpox

Каир, 9 ноября. Объединенный военный комитет Египта и Израиля согласился увеличить численность пограничников в районе Рафаха, граничащего с еврейским государством. Об этом заявили в пресс-службе вооруженных сил республики.

Стороны подписали поправку в области безопасности к Кэмп-Дэвидским соглашениям 1978 года, позволяющую увеличить количество военнослужащих погранвойск. Документ также определяет их возможности.

«Проект одобрен и ратифицирован премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и его кабинетом министров», — уточняется в сообщении.

Поправка позволяет Вооруженным силам Египта увеличить свое присутствие в регионе, официально известном в мирном соглашении как «Зона С». Точное число дополнительных подразделений не разглашается.

Кэмп-Дэвидские договоренности предусматривают, что Синай разделен на три района. Каиру разрешено разместить ограниченное количество войск и вооружений в каждом из них.

Египет ранее уже увеличил присутствие армии в регионе после участившихся террористических нападений на севере страны, где погибли десятки солдат, полицейских, а также гражданских лиц.

В результате контртеррористической операции против групп боевиков ликвидированы сотни экстремистов. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях трехлетней КТО и спрогнозировала итоги миссии.

Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
израиль египет граница
Комментировать