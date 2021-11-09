Екатерина Андреева назвала лень вирусом, который тормозит развитие человека

Москва, 9 ноября. Телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками советами, которые должны помочь победить лень. По словам звезды экрана, стремление к отдыху мешает достижению целей.

Знаменитость порассуждала о лени на своей странице в Instagram. По словам Андреевой, она получила от подписчиков вопрос с просьбой рассказать, как она борется с ленью.

«Для кого-то лень — это состояние души. Но для меня — это вирус. Который хочет заселиться в человека и тормозить его развитие», — призналась телеведущая.

Как считает звезда экрана, если человек хочет чего-то добиться в жизни, то понятия лени у него просто не будет. Знаменитость посоветовала ставить цель и идти к ней, поскольку в этом случае лень будет казаться незначимым явлением.

Андреева вспомнила, как разговаривала на эту тему с одним из лам Бутана. Тогда она спросила мудреца, что по-настоящему мешает человеческому развитию. Лама заявил, что ответ на этот вопрос очень прост — развитию человечества и человека создает препятствия лень.

«Потому что если мы ленимся, то у нас возникает лень сердца, и мы перестаем любить, лень души — мы перестаем чувствовать и понимать вселенную, лень тела — мы перестаем заниматься спортом», — поделилась ответом мудреца Андреева.

Ранее телеведущая показала поклонникам, как она выглядит после бани. Звезда телеэкрана поразила подписчиков естественной красотой и молодостью.