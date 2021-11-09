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Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
Общество
Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 9 ноября. Юридическая команда петербургского бизнесмена Евгения Пригожина представила суду доказательства предвзятости экспертизы радиостанции «Эхо Москвы», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На базе Пресненского районного суда Москвы 9 ноября состоялось заседание по иску Евгения Пригожина о признании недостоверными сведений, распространенных главредом радиостанции Алексеем Венедиктовым о предпринимателе в эфире «Эха».

Во время процесса сторона истца представила рецензию на лингвистическое заключение ведущего научного сотрудника сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирины Левонтиной и документы, подтверждающие тесную связь эксперта с ЗАО «Эхо Москвы» и ее предвзятость при проведении исследования.

«Также суд был проинформирован о возбуждении ОМВД России по району Хамовники административного дела в отношении Левонтиной по факту незаконного использования печати ведущего лингвистического государственного учреждения при подготовке заключения. Кроме того, истец представил заключение Министерства юстиции, опровергающее позицию Левонтиной», — сказано в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Во время прошлого судебного заседания представители «Эха» ссылались на санкции Совета Европы в отношении истца в качестве обоснования позиции ответчика. В ответ на это юридическая служба компании «Конкорд» представила письмо МИД России. В документе четко разъясняется позиция Москвы в отношении санкций, которые расцениваются в качестве неправомерных, нелегитимных и абсолютно недопустимых действий, противоречащих международному законодательству.

«В довершение всего, сторона истца показала официальное заключение СПБГУ о неправовом характере санкций», — добавила пресс-служба.

Суд решил отложить рассмотрение дела на 15 декабря текущего года. Заседание состоится в 10:20. В заключение пресс-служба «Конкорда» приложила развернутый ответ МИД РФ.

Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

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