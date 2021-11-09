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Вице-спикер парламента Ливии потребовал изменить Закон о выборах президента
Весь мир
Вице-спикер парламента Ливии потребовал изменить Закон о выборах президента
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Триполи, 9 ноября. Заместитель главы Палаты представителей Ливии Фаузи ан-Нувайри призвал Высшую национальную избирательную комиссию (ВИК) внести поправки в статью 12 Закона о выборах президента.

Накануне вице-спикер от имени 56 депутатов парламента направил письмо председателю ВИК Имаду ас-Саиху. В нем указана необходимость изменения документа, регулирующего президентские выборы. Это требуется для того, чтобы предоставить всем возможность выдвигать свою кандидатуру, а также обеспечить успешное проведение плебисцита и признание его результатов.

Статья 12, о которой идет речь, гласит, что «кандидат в президенты должен уйти в отставку за три месяца до даты голосования», назначенного на 24 декабря. Этот пункт, по мнению депутата, является препятствием, которое нужно устранить.

Президиум Палаты представителей удивлен произошедшим. Он подтвердил, что во время обсуждения и принятия законопроекта Фаузи ан-Нувайри не высказывал возражений.

В ведомстве добавили, что не знают мотивов претензий вице-спикера. Его письмо в избирком не имеет юридической силы. Поправки могут вноситься только после их рассмотрения законодательным комитетом и проведения голосования в парламенте при наличии кворума.

Закон об избрании главы государства ратифицирован спикером ливийского парламента Агилой Салехом в начале сентября. Позже документ направили в ВИК для принятия следующих шагов по подготовке к плебисциту.

Накануне избирком объявил требования для участия в президентских выборах. Прием документов от кандидатов продлится до 22 ноября.

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