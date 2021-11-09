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Спикер госсовета Крыма Константинов: Лукашенко де-факто признал полуостров российским

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 14:42
Политика
Спикер госсовета Крыма Константинов: Лукашенко де-факто признал полуостров российским
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Симферополь, 9 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенка де-факто уже неоднократно подтверждал российскую принадлежность полуострова Крым, заявил спикер госсовета региона Владимир Константинов.

Политик обратил внимание на диалог белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным 4 ноября. Во время беседы в формате видеосвязи, приуроченной к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко посетовал, что российский коллега не пригласил его в Крым. Путин в ответ предложил президенту Белоруссии посетить мемориальный комплекс памяти жертв Гражданской войны в Севастополе.

«Безусловно, этого заявления ждали долго люди, подчиненные в самой Белоруссии. Они ждали позицию своего руководства, и когда она сформировалась, то вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом... По факту, это признание», — заметил Константинов.

Официальное признание Белоруссией Крыма как полноправной части Российской Федерации — один из самых острых вопросов диалога Москвы и Минска. Как отметил депутат Госдумы Михаил Шеремет, признание полуострова значительно укрепит доверие между странами.

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россия белоруссия крым
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