Спикер госсовета Крыма Константинов: Лукашенко де-факто признал полуостров российским

Симферополь, 9 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенка де-факто уже неоднократно подтверждал российскую принадлежность полуострова Крым, заявил спикер госсовета региона Владимир Константинов.

Политик обратил внимание на диалог белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным 4 ноября. Во время беседы в формате видеосвязи, приуроченной к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко посетовал, что российский коллега не пригласил его в Крым. Путин в ответ предложил президенту Белоруссии посетить мемориальный комплекс памяти жертв Гражданской войны в Севастополе.

«Безусловно, этого заявления ждали долго люди, подчиненные в самой Белоруссии. Они ждали позицию своего руководства, и когда она сформировалась, то вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом... По факту, это признание», — заметил Константинов.

Официальное признание Белоруссией Крыма как полноправной части Российской Федерации — один из самых острых вопросов диалога Москвы и Минска. Как отметил депутат Госдумы Михаил Шеремет, признание полуострова значительно укрепит доверие между странами.